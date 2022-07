Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έγινε σήμερα 60 ετών και ο Παναθηναϊκός του ευχήθηκε ανεβάζοντας μία φωτογραφία στα επίσημα social media της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής του «τριφυλλιού» έχει σήμερα τα γενέθλιά του κι έφτασε έτσι τα 60 χρόνια ζωής. Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε μία φωτογραφία του στα social media της ομάδας από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ από την στιγμή που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ευχαριστεί τον κόσμο της ομάδας για την προσωπική αποθέωσε που γνώρισε μετά το τέλος του αγώνα.

Το μήνυμα της πράσινης ΠΑΕ:

«Τις καλύτερες ευχές μας στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αυτή την ιδιαίτερη μέρα. Χαρούμενα 60α γενέθλια. Χρόνια πολλά Ιβάν!»

🎂 Our best wishes to Ivan Jovanovic on this special day 🟢⚪️ Happy 60th birthday coach☘️ Χρόνια πολλά Ιβάν! 💚 #Panathinaikos #PAOFC2002_23 #StepUp #GreenWishes pic.twitter.com/5WqpUJSQkZ