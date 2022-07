Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 30χρονου αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, Ιγκνάσι Μικέλ με σημαντική καριέρα σε ισπανικούς συλλόγους.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να καλύψει άμεσα το κενό που αφήνει στο κέντρο της άμυνας η μεταγραφή του Φραν Βέλεθ στην Αλ Φατέχ και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ένας από τους στόχους του ''τριφυλλιού'' είναι ο 30χρονος αριστεροπόδαρος Ισπανός κεντρικός αμυντικός της Xετάφε, Ιγκνάσι Μικέλ, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια έκανε αξιοσημείωτη καριέρα σε ισπανικές ομάδες ενώ στο ξεκίνημα της καριέρας του ανήκε στην Άρσεναλ.

Ο Μικέλ καλύπτει πολλά από τα χαρακτηριστικά που ψάχνουν στο ''τριφύλλι'', όπως το ύψος, η εμπειρία, η δύναμη και φυσικά το αριστερό πόδι και το καλό παιχνίδι με την μπάλα.

Το who is who του Ιγκνάσι Μικέλ