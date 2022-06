Ο Ισπανός μπακ είναι και τυπικά πια παίκτης του Ολυμπιακού και η συνέχεια στις ανακοινώσεις θα υπάρξει με τον Δανό μεσοεπιθετικό.

Ο Άβιλα ανακοινώθηκε από τη Χάντερσφιλντ αλλά και τον Ολυμπιακό και το ίδιο θα γίνει με τον Ζίνκερναγκελ πιθανώς την Παρασκευή (δηλαδή με επίσημη ανακοίνωση) για να μεταβεί μετά στην Αυστρία ο Δανός μεσοεπιθετικός. Η Χάντερσφιλντ από τη μεριά της εξέδωσε ανακοίνωσε πως ο Άβιλα Γκορντόν πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, χωρίς να αναφέρει ποσά. Στην ανακοίνωση τονίζεται η επιθυμία του παίκτη να πάει στον πειραϊκό σύλλογο και πως η Χάντερσφιλντ διασφάλισε μία συμφωνία σωστή για τον αγγλικό σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο Γκονθάλο Άβιλα Γκορδόν στον Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Γκονθάλο Άβιλα Γκορδόν. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Ισπανού δεξιού μπακ, Γκονθάλο Άβιλα Γκορδόν, ο οποίος υπέγραψε για τρία χρόνια.

Είναι γεννημένος στις 26 Ιανουαρίου 1998 και τελευταία του ομάδα ήταν η Χάντερσφιλντ, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε διεκδίκησε την άνοδο στην Premier League. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ, μετρώντας 13 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Ταραγόνα.

Την τελευταία διετία με τη Χάντερσφιλντ κατέγραψε 54 συμμετοχές. Είναι διεθνής με την εθνική Ισπανίας U21.

Γκονζάλο Άβιλα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos @gnzavila ! Olympiacos Transfer Welcome GonzaloAvila WelcomeAvila WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/1sz3u4lx2a

Ο Γκονζάλο Άβιλα στα «ερυθρόλευκα»! / @gnzavila in the red and white of Olympiacos! Olympiacos Transfer Welcome GonzaloAvila WelcomeAvila WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/JoSWl0fjED