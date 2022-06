Ο άλλοτε επιθετικός της Λέστερ και νυν της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ισλάμ Σλιμάνι, φέρεται ν' αποτελεί μια από τις υπό εξέταση επιλογές του Παναθηναϊκού για τη γραμμή κρούσης, σύμφωνα με τους Πορτογάλους.

Η O'Jogo αναφέρεται στον Αλγερινό επιθετικό που το 2016 είχε δοκιμάσει την τύχη του στην Premier League, αρχικά με τη φανέλα της Λέστερ κι έπειτα πέρασε και από την Νιούκαστλ, ωστόσο, δεν είχε καταφέρει να προκαλέσει ιδιαίτερο αντίκτυπο στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Από τον περασμένο Ιανουάριο έχει επιστρέψει στην Λισαβόνα έχοντας βρεθεί και στις Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Λυών και τώρα παρουσιάζεται ως ένα από τα ονόματα που θα μπορούσε να εξετάζει ο Παναθηναϊκός.

Αυτό το σενάριο έρχεται στην επιφάνεια από την πορτογαλική εφημερίδα, με τον ποδοσφαιριστή να έχει ακόμα συμβόλαιο μέχρι και το 2023 με την Σπόρτινγκ.

