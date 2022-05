Ο Πέδρο Μαρτίνς άφησε εκτός αποστολής οκτώ βασικούς του ποδοσφαιριστές ενόψει ΑΕΚ, ενώ συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Κώστα Φορτούνη.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τρίτη (17/5, 20.00) στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ, για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play offs της Super League Interwetten.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Βατσλίκ, Τζολάκης, Παπασταθόπουλος, Λαλά, Καρμπόβνικ, Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ, Μ. Καμαρά, Εμβιλά, Ονιεκούρου, Ροντρίγκες.

Η αποστολή:

Κρίστινσον, Καραργύρης, Μπα, Παπαδόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Σισέ, Κίτσος, Μπουχαλάκης, Κούντε, Ρ. Λόπες, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Μασούρας, Καρβάλιο, Φαντιγκά, Α. Καμαρά, Βαλμπουενά, Κανέ, Φορτούνης, Σουρλής, Αραμπί, Τικίνιο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK. #Olympiacos #slgr #Playoffs #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/SmBFgefYKY