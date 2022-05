Η ΑΕΚ πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για τον «τελικό» με τον Άρη γνωρίζοντας ότι μόνο το διπλό τη στέλνει Ευρώπη. Οι γνωστοί 12 που «παίζουν» για ενδεκάδα και το πάθος του Αραούχο για να μπορέσει να παίξει έστω και λίγα λεπτά αν χρειαστεί που δείχνει τον δρόμο.

Η πιο μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία καλείται στο... παρά πέντε μιας ομολογουμένως αποτυχημένης σεζόν να σώσει την ευρωπαϊκή της προοπτική για την επόμενη χρονιά. Πέρυσι η Ένωση έφτασε την 8η αγωνιστική των play offs με το διπλό στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού για να κλειδώσει τη συμμετοχή της στην Ευρώπη. Φέτος την 9η αγωνιστική με διπλό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» επί του Άρη παίρνει οριστικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σε αντίθετη περίπτωση με ήττα λέει «αντίο» και στη μίνιμουμ υποχρέωσή της για την Ευρώπη, ενώ με ισοπαλία πάει ισόβαθμη με τον Άρη την τελευταία αγωνιστική, θέλοντας όμως τότε καλύτερο αποτέλεσμα από τους «κίτρινους».

Η νίκη τώρα είναι πραγματικά μονόδρομος

Όπως γίνεται αντιληπτό, άλλο αποτέλεσμα πέρα από αυτό της νίκης δεν υπάρχει για τους «κιτρινόμαυρους» οι οποίοι παίζουν... all in απέναντι στον Άρη. Είναι αλήθεια πως εκτός έδρας η ΑΕΚ εμφανίζεται καλύτερη, ωστόσο το γεγονός ότι τη φετινή σεζόν δεν έχει πάρει ούτε ένα must win παιχνίδι την έχει φέρει με την πλάτη στον τοίχο. Αποφασιστικότητα και πίστη είναι χαρακτηριστικά που υπάρχουν, ωστόσο το ζητούμενο είναι αυτά να φανούν και στον αγωνιστικό χώρο του «Βικελίδης» προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή παρουσία την επόμενη σεζόν. Ένα δεδομένο ιδιαίτερα σημαντικό, όπως έχουμε αναλύσει στο Gazzetta, ειδικά σε μια χρονιά που η ΑΕΚ θα μπει στην εποχή της OPAP Arena.

Το πάθος του Αραούχο δείχνει τον δρόμο

Οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να βγάλουν το πάθος και τη δίψα του Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και μπήκε στην αποστολή. Φυσικά ο Αργεντινός επιθετικός που είχε τεθεί νοκ-άουτ στον δεύτερο γύρο των play offs είναι σε θέση να αγωνιστεί αν κριθεί σκόπιμο το πολύ για 20 λεπτά. Όμως η «τρέλα» του να κάνει τα πάντα για να ξεπεράσει τη θλάση και να φωνάξει έστω και έτσι «παρών» δείχνει σε όλη την ομάδα πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η αναμέτρηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αραούχο κάνει κάτι ανάλογο βέβαια, έχοντας αποδείξει ότι νιώθει σαν... θηρίο στο κλουβί όταν δεν μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ και ειδικά σε κρίσιμα ματς.

Οι... γνωστοί που «παίζουν» για ενδεκάδα

Τα πλάνα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου είναι συγκεκριμένα με τις επιλογές να είναι άλλωστε μετρημένες στην τελική ευθεία των play offs. Δώδεκα παίκτες είναι αυτοί που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα στα τελευταία παιχνίδια. Μένει να φανεί αν στο 4-3-3 ο Μάνταλος διατηρηθεί στον άξονα μαζί με τους Σιμάνσκι και Κριχόβιακ, με τον Χατζισαφί να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, που είναι και το πιθανότερο σενάριο. Ή αν ο Χατζισαφί σε μια πιο σφιχτή λογική ξεκινήσει αντί του Μάνταλου στη μεσαία γραμμή, με τον Μοχαμαντί να καλύπτει σε αυτήν την περίπτωση το αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής.

Στο πιθανότερο σενάριο λοιπόν, ο Στάνκοβιτς θα είναι στην εστία, οι Χατζισαφί και Ρότα οι δύο πλάγιοι μπακ, ο Τζαβέλλας με τον Μήτογλου δίδυμο στους στόπερ, ο Σιμάνσκι στο «6» με τους Κριχόβιακ και Μάνταλο μπροστά του, ενώ στην επίθεση οι Τσούμπερ, Λιβάι Γκαρσία και Άμραμπατ. Εδώ αναμένεται με ενδιαφέρον πως θα ξεκινήσει ο Οφρυδόπουλος. Αν δηλαδή διατηρήσει το «τρικ» που έκανε από τα μισά του πρώτου μέρους και έπειτα στον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα με τον Λιβάι Γκαρσία στην κορυφή και τον Άμραμπατ στο δεξί άκρο (κάτι που λειτούργησε με την ΑΕΚ να βγάζει μεγαλύτερη επιθετικότητα) ή αν ξεκινήσει ξανά με τον Άμραμπατ κορυφή και τον Λιβάι στα δεξιά και ανάλογα με το πως κυλάει το ματς να δει αν θα προχωρήσει στην εσωτερική αλλαγή.