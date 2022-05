Ο Λόπες έχοντας παροπλιστεί αγωνιστικά για καιρό έβγαλε αντίδραση σκοράροντας με τον ΠΑΣ το σημαντικότερο φετινό του γκολ με τον Ολυμπιακό αλλά δύσκολα αυτό θα αλλάξει τη μοίρα του.

Ο Λόπες παρότι φέτος δεν έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών και γκολ έχει βάλει με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ασίστ έχει δώσει. Υπήρξε δε κομβικός στο Κύπελλο και με Λεβαδειακό αλλά και με Παναιτωλικό στη ρεβάνς.

Ο 26χρονος Ρόνι Λόπες - για τον οποίο η απόφαση που είχε ληφθεί ήταν να αποχωρήσει μετά το τέλος του δανεισμού του - φέτος έχει 23 ματς με 3 γκολ και 4 ασίστ. Και όμως όλα τα τέρματά του, εκτός από εξαιρετικά σουτ, είχαν και τη σημασία τους αλλά βέβαια κανένα δεν είναι σαν αυτό με τον ΠΑΣ από πλευράς σπουδαιότητας. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό του γκολ. Ένα γκολ... τίτλου.

Ο Λόπες με τον ΟΦΗ στην Κρήτη έκανε το 1-3 στο πρωτάθλημα, έχοντας σκοράρει τότε. Με τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο έχει σκοράρει στην ήττα με 3-2 στη Λιβαδειά. Ένα γκολ που συνέβαλε στην πρόκριση των Ερυθρόλευκων. Και βέβαια το τέρμα του με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο 3-2 στο Φάληρο, που είναι με διαφορά το σημαντικότερο γκολ του φέτος στον Ολυμπιακό και ενδεχομένως το σπουδαιότερο τέρμα τον τελευταίο μήνα στον σύλλογο (το οποίο ο ίδιος ο Λόπες ανέβασε και σε Insta Story του) με δεδομένη τη μεγάλη πίεση που υπήρχε, την αγωνιστική κατάσταση των Πειραιωτών αλλά και τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο.

Rony Lopes couldn't score on a better time like this one as Pedro Martins Olympiacos' last win in official matches was on March 13th.pic.twitter.com/Mv8Le0QVvB