Ο Μαμαντού Κανέ είναι ο παίκτης που χρίζεται βασικός για το ντέρμπι της Λεωφόρου στη μοναδική έκπληξη του Μαρτίνς. Εκτός αποστολής ο Μαντί Καμαρά.

Ο Αφρικανός διεθνής χαφ, Μαμαντού Κανέ , έχει μόνο μία συμμετοχή με την α' ομάδα του Ολυμπιακού . Ήταν στο ματς του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό που είχαν πάρει την πρόκριση οι Ερυθρόλευκοι ενώ έχει παίξει και στη β' ομάδα. Τώρα ξεκινά βασικός με Παναθηναϊκό .

Η 11άδα σε 4-2-3-1, όπως τη δίνουν τα επίσημα social media των Πειραιωτών: Βατσλίκ - Λαλά, Σωκράτης, Παπέ Σισέ, Ρέαμπτσιουκ - Εμβιλά και Κανέ - Α. Καμαρά, Ροντρίγκες, Μασούρας και Ελ Αραμπί.

Στον πάγκο είναι οι: Κρίστινσον, Μπουχαλάκης, Βρουσάι, Καρβάλιο, Φαντινγκά, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Μανωλάς και Φορτούνης. Τελείως εκτός αποστολής έμεινε ο Μαντί Καμαρά.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos! Olympiacos slgr PlayOff Football FootballGame LineUp pic.twitter.com/UPDg8KmsNl