Ο Βραζιλιάνος σταρ που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού έκανε ένα συγκινητικό ποστάρισμα για τα 97 χρόνια ιστορίας της ομάδας.

Το post του Ζιοβάνι για τα 97 χρόνια του Ολυμπιακού:

Congratulations to @olympiacosfc for his 97 years, I love you. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τα 97 του χρόνια, σε αγαπώ.