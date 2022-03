Ο εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι έχει ποσοστά... μπασκετμπολίστα στο τρίποντο στο σκοράρισμα φέτος με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Super League Interwetten.

Έχει παίξει αναμφισβήτητα λιγότερο από κάθε άλλον winger του φετινού ρόστερ του Ολυμπιακού. Όχι πως κοιτάμε πρώτα απ' όλα αυτό το στοιχείο αλλά έχει και εκείνο τη σημασία του και πάντα σε συνάρτηση με άλλους παίκτες.

Ο 31χρονος Γκάρι Ροντρίγκες λόγω των θεμάτων ετοιμότητάς του αλλά και των τραυματισμών που έβγαλε αγωνίστηκε πιο λίγο. Παρόλα αυτά έχει αρχίσει να... ρολάρει για τα καλά, σκοράροντας σε δεύτερο διαδοχικό αγώνα με τη φανέλα των Πρωταθλητών στο πρωτάθλημα και έχοντας αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και καλά πατήματα.



Μετά το τέρμα του στο 5-1 με τον Αστέρα Τρίπολης ο Ροντρίγκες έχει αισίως 4 γκολ σε 11 αγώνες πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό φέτος. Μόνο ο Μασούρας των 7 γκολ έχει παραπάνω τέρματα από τους ακραίους του υπάρχοντος ρόστερ των Ερυθρόλευκων σχετικά με το πρωτάθλημα.

Το φοβερό με τον Ροντρίγκες όμως είναι τα ποσοστά του. Έχει 4 γκολ σε 465 λεπτά, έχοντας βγάλει αυτά τα τέρματα σε 11 τελικές και ένα ποσοστό 36,36%! Ένα ποσοστό που θα μπορούσε να ήταν μπασκετμπολίστα από τη γραμμή του τριπόντου.

Ο Ολυμπιακός μας πέτυχε εντυπωσιακά γκολ χθες το βράδυ!



