Ο Γκάρι Ροντρίγκες έχει αποδειχθεί πολύ πιο ουσιαστικός και χρήσιμος στο φετινό πρωτάθλημα από τους Λόπες και Ονιεκούρου για τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι με το τέρμα του στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ έπιασε τα 3 σε 10 αγώνες και σε 446 λεπτά συμμετοχής (έχει σκοράρει 2 φορές με Παναιτωλικό και έχει 1 γκολ με τον ΟΦΗ). Έχει όσα γκολ έχει και ο Βαλμπουενά των 640 λεπτών φέτος στη Super League Interwetten.

Ωστόσο το ζήτημα είναι πως ο Γκάρι Ροντρίγκες - ο οποίος μίλησε στο Gazzetta μετά τον αγώνα της Κυριακής στο Φάληρο - έχοντας 3 γκολ έχει βάλει παραπάνω τέρματα απ' όσα οι Λόπες και Ονιεκούρου μαζί φέτος στην πρώτη κατηγορία με τους Ερυθρόλευκους. Ο Λόπες έχει 591 λεπτά και 13 ματς με 1 γκολ και ο Ονιεκούρου δεν έχει σκοράρει καθόλου στο πρωτάθλημα έχοντας 14 συμμετοχές σε 650 λεπτά.

Από πλευράς wingers στο σκοράρισμα ξεχωρίζει και φέτος μόνο ο Μασούρας με τα 5 γκολ του στο πρωτάθλημα σε 21 συμμετοχές. Ο Γκάρι Ροντρίγκες μέσα στη σεζόν έχει 13 αγώνες στο σύνολο με τον Ολυμπιακό με 3 γκολ και 1 ασίστ.

