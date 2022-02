Ο Ανδρούτσος από εκεί που ήταν βασικός στον Ολυμπιακό βρέθηκε στη β' ομάδα και κοιτάζει την επόμενή του μέρα έχοντας πλέον τον ίδιο agent με τον σταρ των Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας μέχρι και το ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΣ στα τέλη Ιανουαρίου ήταν βασικός με τον Ολυμπιακό. Είχε και τρία 90λεπτα στο Κύπελλο στα δύο ματς με τον Λεβαδειακό και στο ένα με τον Παναιτωλικό αλλά μέχρι εκεί από πλευράς φουλ συμμετοχών το τελευταίο διάστημα.

Το τελευταίο διάστημα ο Θανάσης Ανδρούτσος έχει τεθεί εκτός των βασικών πλάνων του Μαρτίνς στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού . Ίδια τύχη με τον Καρμπόβνικ δηλαδή ενώ ο Μάριος Βρουσάι με τον Κένι Λαλά είναι πλέον το δίδυμο των δεξιών μπακ στους Πειραιώτες.

Να θυμίσουμε πως ο ίδιος ο Μαρτίνς μιλώντας στη NOVA για τον Βρουσάι και τη θέση του δεξιού μπακ επισήμανε (σε μία τοποθέτηση που αναφέρθηκε και στον Ανδρούτσο): «Πραγματικά δοκιμάζουμε τον Μάριο σε αυτή την καινούρια θέση. Γιατί ο Κένι Λαλά είναι αρκετά επιβαρυμένος και υπάρχουν στιγμές που χρειαζόμαστε παίκτη στη θέση αυτή. Επίσης ο Ανδρούτσος πήρε τις ευκαιρίες του και μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό που περιμέναμε. Επομένως ο Μάριος είναι αυτή τη στιγμή η επιλογή μας. Χρειαζόμαστε έναν παίκτη εκεί. Ο Μάριος εκεί θα συνεχίσει να δουλεύει και ίσως είναι εκεί η μελλοντική του θέση». Με αυτά τα λόγια έδειξε πως σε αυτή τη φάση είναι περισσότερο ικανοποιημένος από τον Βρουσάι σε σχέση με τον Ανδρούτσο.

Ο Ανδρούτσος μάλιστα πήγε στον Ολυμπιακό Β' για να πάρει χρόνο με τον Απόλλωνα Λάρισας, σε ένα παιχνίδι όπου ήταν βασικός μαζί με τους Φορτούνη και Καρμπόβνικ. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει με σιγουριά το τι θα επακολουθήσει όμως με τα τωρινά δείγματα και τη δήλωση του Μαρτίνς πως ο παίκτης δεν ανταποκρίθηκε σε κάποια πράγματα που περίμεναν στην ομάδα το μέλλον του είναι αβέβαιο.

Την ίδια στιγμή ο Θανάσης Ανδρούτσος άφησε την εταιρεία Playeleven των Ισά και Αράς για να μεταφερθεί από μανατζερικής πλευράς (από πλευράς εκπροσώπησης) στην Octagon που ως επί το πλείστον εκπροσωπεί μπασκετμπολίστες πολύ υψηλού επιπέδου. Παίκτες του ΝΒΑ όπως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πρωταθλητή με τους Μπακς φυσικά, αλλά και δυνατά ονόματα στην Ελλάδα όπως τον Πρίντεζη.

