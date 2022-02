Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να αφήσει εκτός για το Βόλος - Ολυμπιακός τον Μανωλά αλλά και τους Ανδρούτσο και Λόπες.

Στους εκλεκτούς για το Βόλος - Ολυμπιακός δεν θα είναι ο Μανωλάς ούτε και ο Ανδρούτσος. Όπως επίσης δεν επελέγη και ο Φορτούνης ενώ off είναι και παίκτες όπως οι Κούντε, Λόπες και ο τραυματίας Ροντρίγκες. Δεν προκύπτει πάντως να υπάρχει κάποιος νεότερος τραυματισμός άρα είναι ζήτημα διαχείρισης.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με προπόνηση που διεξήχθη το μεσημέρι του Σαββάτου στο Αθλητικό Κέντρο στον Ρέντη ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στον Βόλο (Κυριακή 17:15). Ο κ. Πέδρο Μαρτίνς γύμνασε τους ποδοσφαιριστές του για τελευταία φορά και στη συνέχεια ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει για την πόλη της Μαγνησίας.

Αναλυτικά η αποστολή: Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, Λαλά, Ο, Μπα, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Κίτσος, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Μ. Καμαρά, Φαντιγκά, Α. Καμαρά, Καρβάλιο, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Ονιεκούρου, Μασούρας, Τικίνιο και Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Βόλο. / The squad players selected ahead of the match against Volos. Olympiacos slgr VOLOLY Football FootballGame​ SquadList pic.twitter.com/ryQwucHSeT