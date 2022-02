Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του CIES ανάμεσα σε 36 ευρωπαϊκές Λίγκες, η ελληνική Superleague μετράει τις λιγότερες μεγάλες φάσεις ανά αγώνα κι από τις χαμηλότερους καθαρούς χρόνους, επιδόσεις που την καθιστούν το δεύτερο πιο κλειστό πρωτάθλημα!

Διόλου τιμητική είναι η 35η θέση που καταλαμβάνει η Superleague Interwetten στην πιο πρόσφατη έρευνα του ποδοσφαιρικού παρατηρητηρίου του CIES, η οποία υπολογίζει την ποιότητα και το πόσο ανοιχτά παίζουν οι ομάδες σε 36 ευρωπαϊκές λίγκες, μέσω των μεγάλων φάσεων που παράγουν ανά ματς και του καθαρού αγωνιστικού χρόνου ανά 90λεπτο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται στη δεύτερη θέση από το τέλος, με τον χαμηλότερο μέσο όρο καθαρών ευκαιριών ανά παιχνίδι: μόλις 8,7, ίσο με τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ενώ ο γενικός μέσος όρος ξεπερνά τις 10. Την ίδια στιγμή, το ελληνικό πρωτάθλημα κατέχει την πέμπτη χειρότερη θέση και σε καθαρό χρόνο αγώνα. Ο μέσος όρος στα 36 πρωταθλήματα είναι τα 59 λεπτά, ενώ το χρονόμετρο της Superleague σταματά οριακά στα 57 (56' 58''), ανώτερο μόνο από την Premiership της Σκωτίας, την 1η κατηγορία της Τσεχίας, την Championship και τη 2η κατηγορία της Ισπανίας.

Οι χαμηλότατοι αυτοί δείκτες μαρτυρούν μια «πικρή» αλήθεια για την ποιότητα του ποδοσφαίρου στη χώρα μας, καθώς στη σούμα η Superleague κατατάσσεται προτελευταία, με πρωταθλήματα όπως της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, του Ισραήλ, της Φινλανδίας, της Ουγγαρίας, ακόμα και της Λευκορωσίας να χαρακτηρίζονται πιο... ελκυστικά στο μάτι βάσει του καθαρού χρόνου που παίζεται ποδόσφαιρο και των φάσεων.

Δείτε αναλυτικά τις πέντε καλύτερες και τις πέντε χειρότερες επιδόσεις:

