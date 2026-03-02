Μέτρα για να διασφαλίσει πως τηρεί τους κανονισμούς πολυϊδιοκτησίας παίρνει η Νότιγχαμ Φόρεστ, σε περίπτωση που συμμετάσχει μαζί με τον Ολυμπιακό στο επόμενο Champions League.

Τα πρώτα βήματα για να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της UEFA που σχετίζονται με θέματα πολυϊδιοκτησίας έχει κάνει η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι Άγγλοι θέλουν να αποφύγουν το περσινό παράδειγμα της Κρίσταλ Πάλας που τιμωρήθηκε με υποβιβασμό στο Conference League κι έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες ώστε να διασφαλίσουν πως θα παραμείνουν εντός των σχετικών κανονισμών.

Στο «City Ground» θέλουν να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που προκριθούν μαζί με τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου, με δεδομένο πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης παραμένει ιδιοκτήτης αμφότερων των συλλόγων.

Η Φόρεστ από την πλευρά της δεν έχει πιθανότητες να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μέσω της Premier League, όμως θα μπορούσε να εξασφαλίσει την παρουσία της αν κατακτήσει το φετινό Europa League στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Αν και η σεζόν έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι εκείνο το σημείο, η UEFA έχει προειδοποιήσει τους συλλόγους πως οι σχετικές τροποποιήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Το δημοσίευμα πάντως καταλήγει πως σε περίπτωση που Νότιγχαμ Φόρεστ και Ολυμπιακός προκριθούν μαζί στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση, τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα πρέπει να αναστείλει την εμπλοκή του σε έναν από τους δυο συλλόγους καθ'όλη τη διάρκεια της επόμενης σεζόν.