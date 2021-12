Χωρίς Ελ Αραμπί το Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα

Ο προπονητής του Μαρόκο, Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο επερχόμενο Κόπα Άφρικα.

Ο 69χρονος Βόσνιος τεχνικός της εθνικής Μαρόκο, αποφάσισε να μην συμπεριλάβει στα πλάνα του τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Γιουσέφ Ελ Αραμπί για το Κόπα Άφρικα.

O 34χρονος Μαροκινός σέντερ φορ έχει πετύχει εννέα γκολ έως τώρα στο φετινό πρωτάθλημα και αν τα καταφέρει και φέτος να είναι στην κορυφή, θα γίνει ο πρώτος που θα πάρει το τίτλο του πρώτου σκόρερ σε τρεις διαδοχικές σεζόν μετά το 1975, όταν το είχε κάνει ο Αντώνης Αντωνιάδης.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα εντυπωσιακά νούμερα του Ελ Αραμπί, δεν φαίνεται ότι έπεισαν τον Χαλίλχοτζιτς ο οποίος αποφάσισε να τον αφήσει εκτός αποστολής για το Κόπα Άφρικα.

Οπως εκτός έμειναν και ο Νουσαΐρ Μαζράουι του Άγιαξ και ο Χακίμ Ζίγιεχ της Τσέλσι λόγω διαμάχης που είχαν με τον ομοσπονδιακό προπονητή.

Υπενθυμίζεται ότι η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου, με την CAF να έχει βάλει τέλος σε όλα τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για οριστική αναβολή.

