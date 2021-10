Παναθηναϊκός: Τριφυλλάρα ομαδάρα!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το νέο πάρτι που έστησε ο Παναθηναϊκός στην Λεωφόρο, τον φοβερό και τρομερό Καρλίτος, την... δήλωση του Παλάσιος και το καλύτερο δημιουργικά παιχνίδι του Αλεξανδρόπουλου.

Ένας Παναθηναϊκός να τον πιεις στο ποτήρι, μία Λεωφόρος μέσα στο... κέφι, να βγάζει υγεία για την ομάδα, να γουστάρει με αυτό που βλέπει σε ακόμη ένα ποδοσφαιρικό πάρτι που έφτιαξε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απόψε κόντρα στον Ιωνικό. Η... ταρίφα, πλέον, γνωστή. Το Τριφύλλι πέτυχε τέσσερα γκολ, θα μπορούσε να έχει σημειώσει τουλάχιστον ακόμη δύο και αντιμετώπισε το παιχνίδι, όπως ακριβώς του έπρεπε.

Με τεράστια σοβαρότητα από το πρώτο μυαλό, με καθαρό μυαλό και υπομονή όταν ο Ιωνικός βρήκε την ισοφάριση από διπλό λάθος επικοινωνίας στην αμυντική γραμμή, Οι πράσινοι συνέχισαν να παρουσιάζουν εντυπωσιακό πρόσωπο στις εντός έδρας αναμετρήσεις, παιχνίδι με το παιχνίδι εμφανίζονται ολοένα και καλύτεροι και αν καταφέρουν να βρουν την ισορροπία και τις εκτός έδρας νίκες, αρχής γενομένης από την Τρίπολη, τότε η συζήτηση για το που μπορεί να φτάσει η ομάδα του Σέρβου τεχνικού θα αλλάξει πολύ σύντομα.

Καρλίτος εσύ σούπερ σταρ!

Μεγάλος πρωταγωνιστής, όπως και στις δύο προηγούμενες νίκες στην Λεωφόρο, ο Καρλίτος. Ο Ισπανός σέντερ φορ σμπαράλιασε την άμυνα του Ιωνικού, σκόραρε τρεις φορές και έφτασε τα 7 γκολ σε έξι παιχνίδια! Ο έμπειρος φορ έπαιξε πίσω από τον Παλάσιος και είναι τρομερή η ικανότητα του να κάνει... διάγνωση των χώρων.

Αντιλαμβάνεται, κρίνει και αποφασίζει που μπορεί να κάνει την διαφορά, έχοντας το γήπεδο μπροστά του και όχι πίσω του. Στο πρώτο γκολ παίζει σε θέση αριστερού εξτρέμ, στο δεύτερο ως κεντρικός επιθετικός. Οι εκτελέσεις του; Κορυφαίες. Μία και μία. Τεράστια ποιότητα ο Τσάρλι που πραγματικά εκθέτει την άμπαλη συζήτηση για το αν κάνει ή αν δεν κάνει, όταν το μοναδικό κριτήριο που υπήρχε ήταν η παρουσία του στον χειρότερο Παναθηναϊκό της τελευταίας 25ετίας!

Όταν το Τριφύλλι τον έντυνε στα πράσινα, έβαζε στο ρόστερ έναν επιθετικό των 15+ τερμάτων. Όχι με μία χρονιά. Με συχνότητα. Σε μία κανονική ομάδα, σε μία καλή ομάδα όπως είναι ο φετινός Παναθηναϊκός του Ιβάν, ο Καρλίτος δείχνει έτοιμος να... σπάσει τα κόντερ!

Ο Παλάσιος δήλωσε παρών!

Πέρα από την νέα τεσσάρα, πέρα από το τρίποντο, πέρα από το δέσιμο που δείχνει να υπάρχει και πάλι με την κερκίδα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να χαίρεται για την εμφάνιση του Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ήταν το πρώτο παιχνίδι όπου ο Αργεντινός εξτρέμ, σε έναν ρόλο που ξέρει καλά αυτόν του κεντρικού φορ, έδειξε στοιχεία που ανάγκασαν το Τριφύλλι να δαπανήσει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό του.

Άριστος τακτικά στην πίεση του αντιπάλου, έβγαλε ποιότητα σε κάποιες ατομικές ενέργειες και φυσικά πέτυχε το πρώτο του γκολ από την άσπρη βούλα, έπειτα από δική του 1vs1 ενέργεια και κερδισμένο πέναλτι. Μπράβο στον Καρλίτος, που όπως και με τον Βιτάλ, του έδωσε την εκτέλεση για να σκοράρει, να συνδεθεί με το πλεκτό, να νιώσει καλύτερα. Το λέμε από την πρώτη στιγμή, δεν είναι... ανακάλυψη της Αμερικής αν και στην Ελλάδα το αυτονόητο είναι και το πιο δύσκολο. Χρόνο θέλει. Ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής. Ο Γιοβάνοβιτς του έδωσε δεύτερο σερί παιχνίδι στην ενδεκάδα και είδε την πρόοδο που ήθελε να δει.

Ο καλύτερος δημιουργικά Αλεξανδρόπουλος

Last but not least, που λένε και στο... χωριό μου το Καστελόριζο. Ο αποψινός Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος ήταν ο καλύτερος, ο πιο επιδραστικός Αλεξανδρόπουλος που έχουμε δει στο δημιουργικό κομμάτι. Διέλυσε την μεσαία γραμμή άμυνας του Ιωνικού στο δεύτερο γκολ και σέρβισε με κάθετη στον Καρλίτος. Τα σπριντ του με την μπάλα και κάθετα ήταν τα περισσότερα στοχευμένα και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του αντιπάλου.

Με τον Ρούμπεν να... σκουπίζει τα πάντα πιο πίσω του και να είναι ο εγκέφαλος(ακόμη ένα μεγάλο ματς του ματς του Ισπανού) ο διεθνής μέσος παίζει με μεγαλύτερη ελευθερία, βρίσκει την αυτοπεποίθηση να κάνει πράγματα με την μπάλα και αν αυτά τα κάνει με μεγαλύτερη συχνότητα, τότε θα αποδειχθεί το... σημείο-κλειδί στον άξονα του Παναθηναϊκού την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Περισσότερα, όσον αφορά το τακτικό κομμάτι και το πόσο καλά είχε διαβάσει το ματς ο Ιβάν, θα πούμε το επόμενο διήμερο. ..