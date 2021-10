Αχμάντ Μορέιρα: Τα έβαλε με τους μισανθρώπους και βγήκε νικητής (vids)

Ο Αχμάντ Μορέιρα έχει συνηθίσει να βουλώνει στόματα. Εδώ τα έβαλε με τους ρατσιστές στην Ολλανδία και βγήκε νικητής, δεν θα έβρισκε τα πατήματά του στην Super Leagueq

Το παρουσιαστικό του δεν σου γεμίζει το μάτι. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Πολλές ήταν οι φωνές που ακούστηκαν για το άγνωστο της επιλογής. Ειδικά σε μια θέση που την περσινή σεζόν ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε δύο ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν βασικά γρανάζια της ομάδας του Αργύρη Γιαννίκη, οι Παμλίδης και Ελευθεριάδης.

Για τον Μορέιρα όμως ήταν άλλη μια μέρα στην δουλειά. Για τον άνθρωπο που τα έβαλε με ένα ολόκληρο γήπεδο επειδή έγινε στόχος ρατσιστών το αν είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΣ με την αγωνιστική του παρουσία ήταν ήταν απλά αστείο. Ο γεννημένος στην Ολλανδία από οικογένεια μεταναστών από την Γουινέα, ο Μορέιρα, ήξερε ότι θα έπρεπε να δουλέψει περισσότερο από τους άλλους για να δείξει την αξία του.

Από τις ακαδημίες της Φέγενορντ και στην ερασιτεχνική ομάδα των Κοζάκεν Μπόις. Τελικά το όνειρο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έγινε έστω και στα 23 του τον Απρίλιο του 2018 όταν υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Γκρόνινγκεν. Στη συνέχεια ακολούθησε η Εξέλσιορ κι εκεί θα δει την άσχημη πλευρά της ζωής.

Στο εκτός έδρας ματς με την Ντεν Μπος άκουγε από τους αντίπαλους οπαδούς να του επιτίθενται ρατσιστικά. Εκείνος, όμως, όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά συνέχισε να αγωνίζεται δίνοντας την καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πάει και πανηγυρίζει μπροστά στην κερκίδα των αντίπαλων οπαδών. «Εκ των υστέρων, χαίρομαι που μου συνέβη, γιατί κράτησα τα συναισθήματά μου υπό έλεγχο μετά από αυτό. Διαφορετικά μπορεί να είχε γίνει κάτι πολύ χειρότερο», θυμάται ο ίδιος για το περιστατικό που τον σημάδεψε για πάντα.

Φυσικά, ο ρατσισμός δεν θα έπρεπε ποτέ να ήταν ένα θέμα. Όχι στα γήπεδα. Και όχι στην κοινωνία. Και σίγουρα όχι για έναν ποδοσφαιριστή. Ο Μορέιρα όμως έμαθε να ζει με αυτό. «Έμαθα να ζω με κάτι που δεν πρέπει να αποτελεί μέρος της ζωής. Όταν αγωνιζόμουν με τους ερασιτέχνες το κοινό κάποιες φορές έλεγε πράγματα που δεν έπρεπε. Δεν περίμενα όμως ποτέ ότι θα έφτανε σε τέτοιο σημείο όπως έγινε με την Ντεν Μπος».

Η ρατσιστική επίθεση του Μορέιρα είχε γίνει πρώτο θέμα στην Ολλανδία και απασχόλησε για μέρες τα ΜΜΕ της χώρας. Ο ίδιος μετέτρεψε τον θυμό του σε μια δόση υγιούς επιθετικότητας όταν σκόραρε κατά την επιστροφή του στο γήπεδο. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα και είπε χωρίς καμία απόχρωση αυτό που είχε στο μυαλό του εκείνο το απόγευμα.

«Δεν κοίταξα το τηλέφωνό μου για μια μέρα μετά από αυτό. Ευτυχώς, έλαβα μεγάλη υποστήριξη από το άμεσο περιβάλλον μου. Οι περισσότεροι αντέδρασαν πολύ περήφανα, ειδικά η μητέρα μου». Το άσχημο για τον Μορέιρα ήταν το γεγονός πως η Ντεν Μπος άργησε να πάρει θέση για τα όσα έκαναν οι οπαδοί της ζητώντας καθυστερημένα συγνώμη. «Κάθε φορά που έπαιρνα την μπάλα, υπήρχαν σφυρίγματα και βρισιές. Δεν αισθάνθηκα πως ο σύλλογος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του ή από τους υπόλοιπους οπαδούς της Ντεν Μπος. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι υποστηρικτές της εθνικής Ολλανδίας. Μια ομάδα για την οποία είμαστε όλοι περήφανοι τώρα. Και η οποία κατά τη γνώμη μου είναι μια καλή αντανάκλαση της κοινωνίας. Με τους Φαν Ντάικ, Βαϊνάλντουμ και Ντεπάι έχουμε τρεις μαύρους αρχηγούς».

The match between FC Den Bosch and Excelsior was stopped in the 28' due to racist chanting from Den Bosch supporters towards Ahmad Mendes Moreira, the match was resumed shortly after that and Moreira scored.

You love to see it 👏👊pic.twitter.com/7vJa5Epmsk