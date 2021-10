Ολυμπιακός: Με Αραμπί και Τικίνιο η 11άδα του Μαρτίνς για το ντέρμπι

Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει τον Ολυμπιακό με Τικίνιο και Αραμπί στο ντέρμπι του Φαλήρου εναντίον του Παναθηναϊκού, ενώ βασικός είναι ο Λαλά.

Ο Ολυμπιακός τελικώς είχε αλλαγές - όπως ανέφεραν οι σχετικές εκτιμήσεις - για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό συγκριτικά με το ματς με τη Φενέρ. Στην ενδεκάδα τη θέση του Μπα παίρνει ο Λαλά και αυτή του Ονιεκούρου ο Αραμπί. Και ο Μαρκινός στην ενδεκάδα και ο Τικίνιο.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Βατσλίκ, Λαλά, Σισέ, Σωκράτης, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας, Τικίνιο και Ελ Αραμπί.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos! #Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/zKcsmd9aju