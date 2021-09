Ολυμπιακός: Τα γενέθλια και η τούρτα του 37αρη Ματιέ

Ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού ανάρτησε στο Twitter του φωτογραφίες από τα γενέθλιά του.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ανέβασε και φωτογραφίες με την οικογένειά του και την τούρτα των γενεθλίων του. Δείτε πιο κάτω το τιτίβισμά του...





Thank you for all the messages and good thoughts! Happy to share this special day with my family birthday pic.twitter.com/U4SDFZboTc