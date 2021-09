ΟΦΗ: Φουλ για εξάδα (vids)

Το μπάτζετ ανέβηκε, η ποιότητα του ρόστερ ανέβηκε και οι απαιτήσεις είναι πια μεγαλύτερες. Ο ΟΦΗ στοχεύει την εξάδα της Super League Interwetten και περίοδος χάριτος δεν υπάρχει.

Η σεζόν 2021-2022 ξεκινά με όνειρα και προσδοκίες για τον ΟΦΗ. Ο Μιχάλης Μπούσης ξεκίνησε εντυπωσιακά τις... μεταγραφές, παρουσιάζοντας ως νέο CEO της ΠΑΕ τον Μηνά Λυσάνδρου, έναν καταρτισμένο νομικό που λίγο καιρό νωρίτερα είχε αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Έμεινε ο Νίκος Νιόπλιας, έμεινε ο Τζόναθαν Ντε Γκούζμαν και έγιναν οκτώ προσθήκες σε θέσεις που... πονούσε η ομάδα.

Όσοι δεν υπολογίζονταν είτε έμειναν ελεύθεροι είτε παραχωρήθηκαν δανεικοί για να ελαφρύνει το ρόστερ (δεν έγινε το ίδιο με τον Απόστολο Γιάννου που παραμένει στο Ηράκλειο και προπονείται μόνος). Ο ΟΦΗ σίγουρα ξεκινά σε πολύ καλύτερη βάση σε σχέση με πέρυσι και πλέον οι προσδοκίες και ο πήχης έχουν ανέβει. Περίοδος χάριτος δεν υπάρχει, απαιτήσεις υπάρχουν και όλοι κρίνονται. Από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο... τροχό της αμάξης.

ΗΡΘΑΝ: Ντέιβις Επασί, Τριαντάφυλλος Πασαλίδης, Φελίπε Γκαγιέγος, Τζον Τοράλ, Λάζαρος Λάμπρου, Μάικ φαν Ντάινεν, Μπρους Καμάου, Φιορίν Ντουρμισάι.

ΕΦΥΓΑΝ: Ναζαρένο Σολίς, Φελίπε Σόουζα Φερέιρα, Ρικάρντο Βαζ, Βαγιεμπάχ Σακόρ, Φάμπιο Στάρτζεον, Αντριάν Σαρδινέρο, Αλέξανδρος Γκαργκαλατζίδης, Μανώλης Σμπώκος, Θόδωρος Μίγγος, Βαγγέλης Νοικοκυράκης, Νίκος Βαφέας, Γιώργος Σουρνάκης.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Νίκος Νιόπλιας. Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Σίμου την περασμένη σεζόν, η διοίκηση δεν σκέφτηκε καμία άλλη λύση πέρα από εκείνη του Νίκου Νιόπλια. Ο Κοζανίτης, ενώ η ομάδα βρισκόταν στριμωγμένη στα σχοινιά και πάλευε για την παραμονή, οδήγησε τον ΟΦΗ στην εξασφάλιση της παραμονής με τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα.

Ο Μιχάλης Μπούσης αφού ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα έσπευσε να του ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι το 2023. Ο 56χρονος είχε όλο το χρόνο να δουλέψει με την ομάδα το καλοκαίρι και να βάλει τις βάσεις για μια νέα αγωνιστική περίοδο που δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Τζόναθαν Ντε Γκούζμαν. Με θητεία μεταξύ άλλων σε Φέγενορντ, Μαγιόρκα, Βιγιαρεάλ, Σουόνσι, Νάπολι και Άιντραχτ και με 14 συμμετοχές στην εθνική Ολλανδίας, δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής στον ΟΦΗ με αντίστοιχο βιογραφικό. Ο 34χρονος μέσος φόρταρε πέρυσι την κατάλληλη στιγμή, εκεί που το χρειαζόταν περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή η ομάδα: Στα play out. Εκεί πήρε το... όπλο του και έσυρε τους Κρητικούς στην παραμονή με κομβικά γκολ και παιχνίδια στα οποία εμφάνισε στο γήπεδο ποιότητα και εμπειρία. Όπως και στην περίπτωση του Νιόπλια, έτσι και με τον Ντε Γκούζμαν ο Μπούσης του ανανέωσε το συμβόλαιο μέχρι το 2023.

LIKE ΑΝ: Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ, Μηνάς Λυσάνδρου, έθεσε τον στόχο από νωρίς: Play off. Θα μπορέσει μια ομάδα που πέρυσι πάλευε για την παραμονή της να καταλάβει μια θέση στην εξάδα της σεζόν 2021-2022; Δεν είναι απίθανο, ούτε όμως και εύκολο. Οι κινήσεις που έγιναν ήταν προσεκτικές, παρότι θα μπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα. Σε αντίθεση με πέρυσι, εφέτος ο ΟΦΗ έχει δύο κι επιπλέον λύσεις σε κάθε θέση. Επιτυχία λοιπόν για τους Κρητικούς θα συνιστά η είσοδος στα play off. Αυτό θα επιδιώξει να πετύχει ο Νίκος Νιόπλιας και οι ποδοσφαιριστές του, με ένα ρόστερ που διαθέτει οκτώ νέα πρόσωπα.

UNLIKE AN: Κανείς δεν περίμενε πέρυσι ότι ο ΟΦΗ θα έφτανε στο σημείο να έχει μεγάλο στόχο τη σωτηρία. Οι απανωτές ήττες και η κακή ψυχολογία πήγαν να ρίξουν την ομάδα στον γκρεμό. Έστω και την ύστατη στιγμή οι Ηρακλειώτες έδειξαν το σοβαρό τους πρόσωπο και ανανέωσαν το ραντεβού τους με τη Super League Interwetten. Σε περίπτωση που το 2021-2022 ο ΟΦΗ έχει σκαμπανευάσματα στην απόδοσή του, δεν έχει σταθερότητα και δεν εκμεταλλεύεται την έδρα του, το «Γεντί Κουλέ», τότε θα μπει ξανά σε περιπέτειες. Αν επαναλάβει την περσινή πολύ κακή πορεία, η διοίκηση και ο κόσμος θα αναθεωρήσουν πολλά πράγματα.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ GAZZETTA: Το εφετινό ρόστερ του ΟΦΗ δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό της περασμένης σεζόν. Το μπάτζετ ανέβηκε σε μεγάλο βαθμό, ήρθαν πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές και δεδομένα ανέβηκε και η ποιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο για την ομάδα του Ηρακλείου να «χτυπήσει» εξάδα και ίσως υπάρχουν άλλες ομάδες πιο δυνατές, σε καλύτερη θέση εκκίνησης για check in στην εξάδα. Ο ΟΦΗ, όμως, θα το παλέψει μέχρι τέλους κι αν χρειαστεί τον Ιανουάριο θα γίνουν οι απαιτούμενες κινήσεις για να καλυφθούν τυχόν κενά που μπορεί να προκύψουν μετά το πρώτο μισό του μαραθωνίου.