Η πρόκληση της ΑΕΚ μόλις έγινε ακόμη μεγαλύτερη για τον Μιλόγεβιτς

Ο Βασίλης Σαμπράκος γράφει για τις υψηλότερες προδιαγραφές των νέων παικτών και τις μεγαλύτερες προσδοκίες, αλλά και για την έλλειψη χρόνου - δηλαδή την πρόκληση του Μιλόγεβιτς να χτίσει ομάδα on the go.

Τέτοιες μέρες θεωρητικά θα είχαμε δει την πρεμιέρα των ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή θα είχαμε σχηματίσει μια πρώτη εντύπωση σχετικά με την δυναμικότητα και την προοπτική τους στη νέα σεζόν. Στην πραγματικότητα, τέτοιες μέρες οι ελληνικές ομάδες ακόμη σχηματίζουν το ρόστερ τους, και μάλιστα έκαναν ορισμένες από τις πιο βασικές επιλογές τους - επιλογές για το βασικό σχήμα και όχι τον πάγκο τους. Όλες οι μεγάλες ομάδες αλλάζουν πολύ, ή πιο σωστά απέκτησαν ποδοσφαιριστές από τους οποίους έχουν αυτή την προσμονή ή και την απαίτηση. Και η ΑΕΚ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, αν όχι το πιο χαρακτηριστικό.

Τούτες τις ημέρες ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς βρίσκεται μπροστά σε νέα δεδομένα, πολύ διαφορετικά από αυτά που είχε όταν ξεκινούσε την δουλειά του στην ΑΕΚ. Στα χαρτιά έχει πλέον την δυνατότητα, αλλά και την ευθύνη, να ξανασχεδιάσει την ΑΕΚ. Έχει στα χέρια του ένα σωρό ποδοσφαιριστές με διαφορετικά στοιχεία και τώρα βρίσκεται στην θέση να πρέπει πολύ σύντομα να επιλέξει το αγωνιστικό μοντέλο της ομάδας του ώστε να βάλει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, “παλιούς” και “νέους” στο νόημα μέσα από τις προπονήσεις.

Η δουλειά του Μιλόγεβιτς είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Διότι παίρνει στα χέρια του ποδοσφαιριστές, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν υψηλότερες προδιαγραφές συγκριτικά με αυτούς που είχε μέχρι σήμερα. Και μαζί με τις υψηλότερες προδιαγραφές έρχονται και οι υψηλότερες προσδοκίες. Μόνο που για να βγάλουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές την ατομική ποιότητα χρειάζεται να υπάρξει ομαδική ποιότητα. Και για να υπάρξει αυτή, πρέπει να δημιουργηθεί ομάδα. Για να δημιουργηθεί ομάδα χρειάζεται χρόνος, προπονήσεων και αγώνων. Μόνο που αύριο είναι Σεπτέμβριος και πλέον μπροστά του, όταν θα έχει όλους τους παίκτες που θα επιστρέψουν από τις εθνικές ομάδες, ο Μιλόγεβιτς θα έχει πολύ μικρό αριθμό προπονήσεων και - μόνο - επίσημα παιχνίδια, για το πρωτάθλημα. Με άλλα λόγια, ο Σέρβος προπονητής πρέπει να φτιάξει την ομάδα του on the go. Και αυτό είναι ανάγκη να το σκεφτεί λίγο η κοινωνία των οπαδών της ΑΕΚ, και να σταθεί με αυτή την επίγνωση απέναντι στα πρώτα δείγματα, τα πρώτα βήματα της ομάδας που θα επιχειρήσει να μοντάρει ο Μιλόγεβιτς.

Η ΑΕΚ έχει ενισχυθεί σε όλες τις θέσεις. Και είναι μια σειρά από επιλογές των οποίων οι προδιαγραφές, δηλαδή το “βιογραφικό” των ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν, είναι υψηλότερες από αυτές των παικτών που προϋπήρχαν.

Η ΑΕΚ έχει τερματοφύλακα (Στάνκοβιτς) με στοιχεία που έλειπαν: την ηρεμία στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να παίζει σωστά με τα πόδια ακόμη και όταν πιέζεται. Έχει αγοράσει μεγάλη εμπειρία στο κέντρο της άμυνάς της (Τζαβέλλας, Βράνιες). Απέκτησε έναν δεξιό μπακ (Μισελέν) που διαβάζει το παιχνίδι και επιτίθεται στους κενούς χώρους για να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των επιθέσεων, και έχει ποιοτική διαγώνια σέντρα και καλής ακρίβειας παράλληλη σέντρα. Απέκτησε έναν μεσοεπιθετικό (Αμραμπατ) που καλύπτει με άνεση διαφορετικές θέσεις και ρόλους, ο οποίος οπισθοχωρεί για να μετέχει στην ανάπτυξη των επιθέσεων και γίνεται απειλητικός για την αντίπαλη εστία. Πήρε ακόμη έναν “πολυθεσίτη” μεσοεπιθετικό (Τσούμπερ), που είναι απειλητικός για την αντίπαλη εστία αλλά και πολύ δημιουργικός. Κι ύστερα απέκτησε και ένα σύγχρονο 10αρι (Γέφτιτς), που απειλεί από μακρινές αποστάσεις με το αριστερό του πόδι, κάνει αλλαγές παιχνιδιού, ψάχνει το βάθος της επίθεσης με μεταβιβάσεις ακριβείας. Είχε προηγουμένως αποκτήσει έναν αμυντικό χάφ (Λε Ταλέκ) που δίνει σκληράδα και ύψος, πέρα από εμπειρία. Και επέστρεψε ο Αραούχο, με την ποιότητά του στις εκτελέσεις. Με εξαίρεση τη θέση του αριστερού μπακ, για την οποία αποκτήθηκε ο Χατζισαφί, ένας παίκτης με λίγα παιχνίδια εντός 2021, από τα οποία δεν μπορεί κάποιος να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την ποιότητα της απόδοσής του όταν αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, η ΑΕΚ έχει βάσει προδιαγραφών ενισχυθεί σε όλες τις θέσεις με ποδοσφαιριστές που έχουν στοιχεία που δεν είχαν οι προηγούμενοι “βασικοί”.

Κοντά στα παραπάνω, η ΑΕΚ αγόρασε και άλλη νοοτροπία από αυτή που είχε η ομάδα της στα παιχνίδια με την Βελέζ. Έχει αποκτήσει ποδοσφαιριστές που αναλαμβάνουν ευθύνες μέσα στο παιχνίδι και δείχνουν ανθεκτικότητα (Στάνκοβιτς, Λε Ταλέκ, Γέφτιτς, Αμραμπατ, Τσούμπερ), δηλαδή ποδοσφαιριστές που δεν “κρύβονται”. Και επειδή πρόκειται για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν φθαρεί από την περσινή σεζόν, η ΑΕΚ έκανε μεγάλη ανανέωση σε αγωνιστική νοοτροπία.

Πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν ομάδα όλοι αυτοί; Το θετικό για τον Μιλόγεβιτς είναι ότι στην πλειονότητά τους όλοι αυτοί είναι ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία, με επίγνωση. Και επειδή με κάποιους έχει αρχίσει να δουλεύει εδώ και μήνες, και με κάποιους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, ο προπονητής της ΑΕΚ έχει τρόπους για να “κόψει δρόμο” και να συνεννοηθεί. Όσο έμπειροι και αν είναι όμως οι νέοι ποδοσφαιριστές, και όσο αποτελεσματικός και αν μπορεί να είναι ο Μιλόγεβιτς στην καθοδήγησή τους, η ΑΕΚ χρειάζεται χρόνο για να δέσει και να εμφανίσει στο παιχνίδι της συντονισμένες τακτικές ενέργειες.

Ναι, στην digital εποχή που ζει το ποδόσφαιρο, χάρη σε όλα τα τεχνολογικά βοηθήματα που διαθέτουν τα τεχνικά επιτελεία, κερδίζεται χρόνος και οι ομάδες δημιουργούνται πιο σύντομα από ποτέ. Το ποδόσφαιρο όμως παραμένει φυσικό - όχι ψηφιακό παιχνίδι. Και οι ομάδες δημιουργούνται μέσα από τις καταστάσεις παιχνιδιού, δηλαδή στην πράξη σε πραγματικές συνθήκες, στους αγώνες. Στα παιχνίδια χτίζεται η επίγνωση, η αυτοπεποίθηση και ο χαρακτήρας μιας ομάδας, η ανθεκτικότητα, η βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας, η εμπιστοσύνη της ομάδας στο σχέδιο του προπονητή, η καλή λειτουργία στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού, η θετική στάση, η επιθετικότητα.

Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η ΑΕΚ η πιο κρίσιμη θέση είναι αυτή του προπονητή. Μόνο αυτός και οι συνεργάτες του μπορούν να μικρύνουν το χρονικό διάστημα της ωρίμανσης του αγωνιστικού μοντέλου που θα παρουσιάσουν από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το ποδόσφαιρο έχει να δείξει παραδείγματα προπονητών που τα κατάφεραν σε σύντομο χρόνο στο πρώτο τους διάστημα, με πιο mainstream παράδειγμα της εποχής τον Τόμας Τούχελ στην Τσέλσι. Έχει όμως να δείξει και πολλά παραδείγματα προπονητών που δυσκολεύτηκαν και χρειάστηκαν πολύ χρόνο όταν βρέθηκαν στην ενδεκάδα περισσότερα από τέσσερα νέα πρόσωπα.

Αποκτούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι επιλογές που θα κάνει ο Μιλόγεβιτς στην αρχή της σεζόν, δηλαδή το πόσους παίκτες και πόσο γρήγορα θα ενσωματώσει στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ, όπως και ο σχηματισμός που θα επιλέγει και οι ρόλοι που θα ανατεθούν στους νεοαποκτηθέντες. Σήμερα ουδείς γνωρίζει πώς θα παίξει η ΑΕΚ εκτός από τον Μιλόγεβιτς, που έχει δει τους ποδοσφαιριστές και έχει προεκτιμήσει πώς και ποιοι θα ταιριάξουν και τι σχήμα θα δώσουν στην ΑΕΚ που φτιάχνει.