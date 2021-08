Παναθηναϊκός: Ψηλά στην λίστα Κονσίλι και Μπρινιόλι για το τέρμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta το Τριφύλλι έχει ξεχωρίσει δύο Ιταλούς άσους. Τον Αντρέα Κονσίλι της Σασουόλο και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι της Έμπολι.

Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση τερματοφύλακα και μέχρι την Δευτέρα αναμένεται να έχει κλείσει τον εκλεκτό του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta το Τριφύλλι έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις. Η μία είναι αυτή του Αντρέα Κονσίλι της Σασουόλο και η άλλη του Αλμπέρτο Μπρινιόλι της Έμπολι. Αμφότεροι με γεμάτες σεζόν τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες τους, πορτιέρε που δεν θα έρχονταν για δεύτερες λύσεις αλλά ως άμεσοι ανταγωνιστές του Σωκράτη Διούδη.

Who is who

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1991. Ξεκίνησε το 2009 την καριέρα του στη Μοντικιάρι, ενώ στη συνέχεια μετά από μια διετία πήρε μεταγραφή στη Λουμετσάνε. Έπειτα για μια διετία στην Τερνάνα, από την οποία το 2015 έκανε το άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Γιουβέντους. Από εκεί έφυγε τέσσερις φορές δανεικός για τις Τερνάνα, Σαμπντόρια, Λεγανές, Περούτζια και Μπενεβέντο.

Το 2018 πήρε μεταγραφή στην Παλέρμο, στην οποία κάθισε ένα χρόνο πριν υπογράψει στην Εμπολι, όπου ανήκει μέχρι σήμερα. Πέρυσι με τη φανέλα της Εμπολι μέτρησε 33 συμμετοχές στη Serie B.

Αντρέα Κονσίλι

Γεννημένος τον Ιανουάριο του 1987 ο Αντρέα Κονσίλι αποτελεί γέννημα θρέμμα των ακαδημιών της Αταλάντα και στα 18 παραχωρήθηκε δανεικός για να αποκτήσει εμπειρίες στην Σαμπενεντετέσε στην Serie C1, για να ακολουθήσει νέος δανεισμός στην Serie B αυτή την φορά στην Ρίμινι.

Μετά τους δανεισμούς του επέστρεψε στην Αταλάντα όπου και πήρε την βασική φανέλα σπίτι του για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2014 η Σασουόλο τον έκανε δικό της έναντι τριών εκατ. ευρώ στην οποία αγωνίζεται μέχρι τώρα μετρώντας 250 συμμετοχές.

Διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Ιταλίας θεωρήθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του το next best thing σε αυτή την θέση έχοντας τρομερό ρεκόρ στις αποκρούσεις πέναλτι έχοντας σώσει 19 εκτελέσεις και είναι ο τρίτος τερματοφύλακας πίσω από τους Παλιούκα και Χαντάνοβιτς στις αποκρούσεις από την άσπρη βούλα.

Οι εμφανίσεις του οδήγησαν και τον τότε ομοσπονδιακό τεχνικό της Ιταλίας, Τσέζαρε Πραντέλι να τον καλέσει για το φιλικό με την Αγγλία το 2012 στην Βέρνη.