ΟΦΗ: Επίσημα στην Περθ Γκλόρι ο Σαρδινέρο

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Σαρδινέρο στην Περθ Γκλόρι.

Μετά την Περθ Γκλόρι κι ο ΟΦΗ έκανε επίσημη τη μεταγραφή του Ισπανού επιθετικού στην ομάδα της Αυστραλίας.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Ηρακλείου:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την μεταγραφή του Ισπανού ποδοσφαιριστή, Adrian Sardinero στην Perth Glory της Αυστραλίας.

Ο Sardinero ήρθε στον ΟΦΗ τον Ιούνιο του 2020 και στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας συμμετείχε σε 32 αγώνες, πετυχαίνοντας 7 γκολ.

Adrian, σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στον ΟΦΗ και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Everything you need to know about our latest international arrival: https://t.co/7As0UcJGlQ@ALeague #OneGlory pic.twitter.com/y2G9jeMaxA