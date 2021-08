ΑΕΚ: Παίρνει χρήματα για τη μεταγραφή Γιακουμάκη στην Σέλτικ

Ο Γιακουμάκης προβάρει τη φανέλα της Σέλτικ, με την ΑΕΚ να βγαίνει κερδισμένη από την μεταγραφή, καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης για τον 26χρονο επιθετικό.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει με την ομάδα της Σέλτικ, με την Φένλο να βάζει στα ταμεία της περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την πώλησή του.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά και το deal του 26χρονου Έλληνα επιθετικού ολοκληρωθεί τότε η ΑΕΚ θα έχει κάθε λόγο να χαμογελά. Κι αυτό διότι όταν ο Γιακουμάκης είχε αποχωρήσει από την Ένωση, το 2019, για την Φένλο οι «κιτρινόμαυροι» είχαν συμφωνήσει για ένα ποσοστό μεταπώλησης στη συμφωνία με τους Ολλανδούς.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό μεταπώλησης κυμαίνεται στο 10% με 15% άρα, στα ταμεία της ΑΕΚ θα μπει ένα ποσό από 250.000 έως 375.000 ευρώ.

