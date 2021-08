Γιακουμάκης: Συμφώνησε και υπογράφει στην Σέλτικ (pic)

Τη φανέλα της Σέλτικ φαίνεται πως προβάρει ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Οντσόν Εντουάρ στην κορυφή της επίθεσης των Κελτών.

Ο 23χρονος Γάλλος επιθετικός έπειτα από μία διετία στην Σέλτικ, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2022.

Η διοίκηση της Σέλτικ βγήκε στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του και στη Σκωτία, δημοσιεύματα ανέφεραν πως μία από τις περιπτώσεις που εξέταζαν οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αυτή του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο 26χρονος Έλληνας στράικερ την περυσινή σεζόν κατέγραψε την καλύτερη του χρονιά με τη φανέλα της Φένλο, πετυχαίνοντας 29 τέρματα και 2 ασίστ σε 33 εμφανίσεις του.

Τα εντυπωσιακά του νούμερα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Σέλτικ, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του παίκτη. Οπως αναφέρει ο Πορτογάλος δημοσιογράφος, Πέδρο Αλμέιδα, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και πλέον είναι θέμα χρόνο προκειμένου ο Γιακουμάκης να ενταχθεί στο ρόστερ των Κελτών, όπου εκεί θα συναντήσει τον πρώην συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, Βασίλη Μπάρκα.

