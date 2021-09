Αστέρας Τρίπολης: Να γιορτάσει τα 90 χρόνια ζωής και πάλι στα play off (vids)

Ο Αστέρας Τρίπολης, μετά την επιτυχημένη περσινή χρονιά έχει στόχο να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος ενώ στοχεύει σε καλύτερη πορεία στο Κύπελλο.

Ιστορική η φετινή σεζόν για τον Αστέρα, καθώς ο σύλλογος της Αρκαδίας γιορτάζει 90 χρόνια ζωής.

Σ' αυτήν την ιδιαίτερη σεζόν, λοιπόν, οι κιτρινομπλέ στοχεύουν ψηλά και έχουν σαφή στόχο να πραγματοποιήσουν μια αξιοσημείωτη πορεία στο Κύπελλο όπου ο πόθος όλων στην ομάδα είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

Οι Αρκάδες είναι αήττητοι στα φιλικά ματς έχοντας συνολικά 17 γκολ ενεργητικό και 2παθητικό με 7 νίκες και 1 ισοπαλία (με Παναθηναϊκό 1-1).

ΗΡΘΑΝ: Πίτσου Ατιένθα, Ντανιέλ Σανταφέ Μένα, Ασιέρ Μπενίτο, Κέβιν Σονί, Νταβίντ Καρμόνα Σιέρα

ΕΦΥΓΑΝ: Παναγιώτης Τζίμας, Αλάγκμπε, Φράνκο Μπέλοκ, Φώτης Ψεύτης, Ντάνι Σουάρεθ, Λουίς Φερνάντεθ, Γιάννης Κώτσιρας

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Μίλαν Ράσταβατς λαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη από τη διοίκηση. Υπέγραψε πριν ολοκληρωθεί η σεζόν νέο διετές συμβόλαιο. Ο Σέρβος έχει χτίσει μια ομάδα που ξέρει τί θέλει μέσα στο γήπεδο και αποτελεί... κακό μπελά για τους «μεγάλους».

ΑΣΤΕΡΙ: Ο Αστέρας δεν είναι ομάδα του... ενός. Είναι ΟΜΑΔΑ. Παπαδόπουλος, Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Ριέρα, Σίτο και φυσικά το «κανονόνι» Μπαράλες είναι οι κολώνες της ομάδας.

LIKE AN καταφέρει να μπει και πάλι στα play off και φυσικά έχει έναν... μακρύ δρόμο στο Κύπελλο.

UNLIKE ΑΝ τον δούμε στα play out.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ GAZZETTA: Ο Αστέρας θα είναι και φέτος μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα που σίγουρα θα παλέψει για το πλασάρισμα στην 6άδα. Θεωρώ πως θα τα καταφέρει έστω και δύσκολα. Το απόλυτο με 5/5 στα φιλικά δεν μου «λέει» κάτι αλλά σίγουρα δείχνει μια ομάδα με συγκεκριμένα «θέλω» μέσα στον αγωνιστικό χώρο.