ΠΑΟΚ: Ο Αουγκούστο στα ραντάρ της Φλαμένγκο (pic)

Τι αναφέρουν στη Βραζιλία αναφορικά με το ενδιαφέρον της Φλαμένκο για τον Ντάγκλας Αουγκούστο του ΠΑΟΚ.

Ο Ντάγκλας Αουγκούστο είχε παίξει σε Φλουμινένσε, Μπαϊα και Κορίνθιανς πριν πάρει την απόφαση να έρθει στην Ευρώπη και τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2019.

Η προοπτική να επιστρέψει στην πατρίδα του και να αγωνιστεί με τα χρώματα της Φλαμένγκο δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητη από τον Βραζιλιάνο μέσο του «Δικεφάλου».

«Η Φλαμένγκο παρακολουθεί δύο ονόματα που προσφέρθηκαν ως εναλλακτικά του Τιάγκο Μέντες, καθώς η συμφωνία με την Λυών είναι πολύ δύσκολη. Οι παίκτες είναι οι: Ντάγκλας Αγκούστο από τον ΠΑΟΚ και Γκαμπριέλ από την Μπενφίκα», ανέφερε ο λογαριασμός «Futmais» στο twitter.

Flamengo monitora dois nomes que foram oferecidos como alternativa a Thiago Mendes, já que negócio com Lyon se encontra muito difícil.



Os jogadores são: Douglas Augusto, do PAOK, e Gabriel, do Benfica.



