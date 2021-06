ΟΦΗ: Μέλος του European Football for Development Network 

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε ότι αποτελεί πλέον μέλος του European Football for Development Network, δικτύου στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 100 ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και ενώσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι αποτελεί πλέον επίσημο μέλος του European Football for Development Network (EFDN). To EFDN είναι ένα δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 100 ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και ενώσεις, που κατανοούν την κοινωνική τους ευθύνη και επιθυμούν να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα οφέλη των μελών του δικτύου εντάσσονται, μεταξύ άλλων, στρατηγικές συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ECA, το UEFA Foundation for Children, το δίκτυο Fare, το CAFE (Center for Access on Football), το FCSA (Football Club for Social Alliance) και το European Healthy Stadia Network.

Όλα τα μέλη του EFDN έχουν κοινή πεποίθηση ότι το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο. Μπορεί να βελτιώσει τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, να προωθήσει την κοινωνική ένταξη και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως ο ρατσισμός. Από το 2018 η ομάδα μας έχει αναπτύξει ένα ισχυρό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με μια σειρά δράσεων, που στοχεύουν στο να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων και να βοηθούν ενεργά όσους έχουν ανάγκη.

Στόχος του ΟΦΗ, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του δικτύου, είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των δράσεων αλλά και να αποτελέσουν έμπνευση για όλους τους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς να αναπτύξουν αίσθημα κοινωνικής ευθύνης».