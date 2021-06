Ολυμπιακός: Το ντόμινο με τους γκολκίπερ και ο Μπίρκι (vid)

Το Gazzetta καταγράφει το ντόμινο με τους τερματοφύλακες που θα μπορούσε να φέρει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό τον 30χρονο Ελβετό της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρόμαν Μπίρκι.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Σαμόλης, Βασίλης Τεμπέλης

Η πρόσληψη του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρόμα έχει πυροδοτήσει μεταγραφικά σενάρια που εμπλέκουν πελάτες του Ζόρζε Μέντες με τους «τζαλορόσι». Ο Πορτογάλος προπονητής ανήκει στο πελατολόγιο του πανίσχυρου μάνατζερ, γι' αυτό και μπόλικα από τα ονόματα που εκπροσωπούνται από το γραφείο του (GestiFute) συνδέεονται με την ομάδα της Ρώμης.

Εσχάτως, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο συνδέει το όνομα του γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Ζοζέ Σα, με τη Γουλβς, στο πλαίσιο της ενδεχόμενης μεταγραφής του Ρουί Πατρίσιο από τη Γουλβς στη Ρόμα. Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε στο twitter: «Η Γουλβς έχει ολοκληρώσει τη συμφωνία και θα ανακοινώσει τον Μπρούνο Λάζε ως νέο προπονητή τις επόμενες μέρες, είναι απλά θέμα χρόνου. Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον Ρουί Πατρίσιο, η Γουλβς ζητάει 12 εκατ. ευρώ. Ο Ζοζέ Σα θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτης του».

Wolves have completed the agreement to announce Bruno Lage as new manager in the next days, just a matter of time. #Wolves



AS Roma are interested in Rui Patricio as potential new signing, Wolves ask for €12m price tag. José Sa could be his replacement. #Roma @SkySport