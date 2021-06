Γουλβς: Ο Σα για αντικαταστάτης του Ρουί Πατρίτσιο! (pic)

O Μουρίνιο έχει... βάλει στο μάτι τον Ρουί Πατρίτσιο κι ο Λάγκε, που θα αναλάβει τη Γουλβς, σκέφτεται να τον αντικαταστήσει με τον Ζοσέ Σα.

Πορτογάλος θα φύγει, Πορτογάλος θα πάει (;) στη Γουλβς; Μετά τον Ποντένσε, δεν αποκλείεται κι ο Ζοσέ Σα να κάνει το δρομολόγιο Πειραιάς - Γουλβερχάμπτον.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λάγκε, που θα αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη Γουλβς, έχει στη λίστα του τον Ζοσέ Σα για το ενδεχόμενο που ο Ρουί Πατρίτσιο θα πάρει μεταγραφή για τη Ρόμα του Μουρίνιο.

Συγκεκριμένα το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει:

«Η Γουλβς έχει ολοκληρώσει τη συμφωνία και θα ανακοινώσει τον Μπρούνο Λάγκε ως νέο προπονητή τις επόμενες μέρες, είναι απλά θέμα χρόνου.

Με τη Ρόμα να ενδιαφέρεται για τον Ρουί Πατρίτσιο, η Γουλβς ζητάει 12 εκατ. ευρώ. Ο Ζοσέ Σα θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτης του».

Wolves have completed the agreement to announce Bruno Lage as new manager in the next days, just a matter of time. 🐺🟠 #Wolves



AS Roma are interested in Rui Patricio as potential new signing, Wolves ask for €12m price tag. José Sa could be his replacement. 🇵🇹 #Roma @SkySport