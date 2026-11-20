Μαρκό: «Έδεσε» Μπουσάι έως το 2028
Η Μαρκό πάει... τρένο προς την άνοδο στη Super League, ούσα πρωτοπόρος στη Super League 2, με διαφορά +8 από τη 2η Athens Kallithea και +9 από τους υπόλοιπους διεκδικητές. Η διοίκηση του συλλόγου φρόντισε να ανταμείψει και παράλληλα να «δέσει» έναν από τους βασικούς συντελεστές της ομάδας του Σούλή Παπαδόπουλου. Ο λόγος για τον Γκέρτιαν Μπουσάι.
O 26χρονος αριστερός μπακ μετράει 14 εμφανίσεις, με μία ασίστ και επέκτεινε πρόωρα το συμβόλαιο του έως το 2028.
Η ανακοίνωση της Μαρκό
«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γκέρτιαν Μπουσάι έως τον Ιούνιο του 2028, επιβραβεύοντας την εξαιρετική του παρουσία και προσφορά στον σύλλογο.
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Ο 26χρονος αριστερός μπακ (γεννημένος στις 12/11/2000) αποτελεί βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής της ομάδας μας, μετρώντας ήδη 25 συμμετοχές στη Super League 2 και 8 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας (33 συνολικά) με τη φανέλα της Μαρκό από τη σεζόν 2025-2026 μέχρι σήμερα.
Διαθέτοντας πλούσιες παραστάσεις και εμπειρία από τις επαγγελματικές κατηγορίες —έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ηλιούπολη, Αστέρα Τρίπολης Β’ και Καλαμάτα, με συνολικά 71 συμμετοχές και 3 γκολ στη Super League 2— ο Γκέρτιαν Μπουσάι θα συνεχίσει να ενισχύει το αριστερό άκρο της άμυνας στην πορεία πρωταθλητισμού που πραγματοποιεί ο σύλλογος μας.
Του ευχόμαστε υγεία και ακόμα περισσότερες επιτυχίες με τα χρώματα της Μαρκό!».
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