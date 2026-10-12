Ο Πανιώνιος είχε εύκολο έργο κόντρα στον ΠΑΟΛ Β', τον οποίο νίκησε άνετα 3-0.

Ο Πανιώνιος μετά την ήττα σοκ εκτός έδρας από τον Πύργο, δεν είχε άλλα περιθώρια γι' απώλεια βαθμών.

Οι Νεοσμυρνιώτες, λοιπόν, για την έκτη αγωνιστική της Super League 2 υποδέχθηκαν τον ΠΑΟΚ Β' και με τρία θαυμάσια γκολ τον λύγισαν 3-0 κι ανέβηκαν στη δεύτερη θέση.

Ο Πανιώνιος προηγήθηκε μόλις στο 7'. Ο Αλεξανδράκης σε φοβερή αντεπίθεση από κόρνερ του ΠΑΟΚ απέφυγε τον αντίπαλό του και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-0.

Στο 15' ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ Ζήσης Χατζηστραβός κοντρόλαρε εντός περιοχής και με απίθανο βολέ έκανε το 2-0 για τον Πανιώνιο.

Το τελικό 3-0 του ανώτερου Πανιωνίου έγραψε στο 55' με απευθείας εκτέλεση φάουλ με το αριστερό, από πλάγια δεξιά, ο Γκαντέλιο. Στο 83' οι νικητές είχαν και δοκάρι σε σουτ του Παυλόπουλου.

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπουρής, Γκαντέλιο, Βενάρδος (70′ Χριστόπουλος), Ντίας, Πέττας (21′ λ.τ Στούπης - 70′ λ.τ Μπαΐνοβιτς), Χατζηστραβός (70′ Παυλόπουλος), Αλεξανδράκης (64′ Σομπρίνο), Μόρσεϊ, Μάναλης.

ΠΑΟΚ Β' (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Γκιόκα (46′ Σιφναίος), Στύλος (74′ Παπανικολόπουλος), Τσιφούτης (46′ Γκαλεάνο), Μπέρδος (46′ Ικομπόνγκ).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1



Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό - ΑΕΛ Novibet 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0

Ολυμπιακός Β' - Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β' 3-0

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 18

2. Athens Kallithea 12*

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3. Πανιώνιος 13

4. ΑΕΛ 11

5. Ελλάς Σύρου 9

6. Πανθρακικός 8

7. Απόλλων Καλαμαριάς 8

8. Νίκη Βόλου 7

9. Αστέρας Τρίπολης Β' 7*

10. Πανσερραϊκός 6**

11. ΠΑΟΚ Β' 5

12. Ολυμπιακός Β' 5*

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13. Πύργος 5

14. Νέστος Χρυσούπολης 4

15. Αναγ. Καρδίτσας 2*

16. Ζάκυνθος 2*

* Έχουν αγώνα λιγότερο.

** Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.