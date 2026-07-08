Και με τη βούλα παίκτης της Νίκη Βόλου είναι ο Σεμπάστιαν Ρινγκ, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta.

Η Νίκη Βόλου ολοκλήρωσε μία ακόμη μεταγραφή ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σεμπάστιαν Ρινγκ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta που είχε αποκαλύψει τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Η ομάδα του Μαλεζά συνεχίζει να ενισχύεται στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και μετά την απόκτηση του Παναγιώτη Τζίμα και Νίκο Βαφέα ανακοίνωσε τον 31χρονο Σουηδό αριστερός μπακ, ο οποίος έρχεται και αυτός να βοηθήσει στην «κούρσα» της ανόδου. Ο άλλοτε παίκτης της Λαμίας επέλεξε το πρότζεκτ της Νίκη Βόλου έχοντας παραστάσεις τόσο από τη Super League όσο και από το κυπριακό πρωτάθλημα.

Τη σεζόν 2024/25 φόρεσε τη φανέλα της Λαμίας, καταγράφοντας 34 συμμετοχές, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Ομόνοια Αραδίππου, με την οποία μέτρησε 26 συμμετοχές και τρεις ασίστ, πριν μείνει ελεύθερος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σουηδό ποδοσφαιριστή Καρλ Σεμπάστιαν Ρινγκ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Γεννημένος στις 18 Απριλίου 1995, ο Σεμπάστιαν Ρινγκ αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και διαθέτει σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Έρεμπρο, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά στις Μπι Κέι Φόργουορντ, Γκρίμσμπι Τάουν, Κάλμαρ, Βίσλα Κρακοβίας, Αμιάν, Λαμία και την περσινή αγωνιστική περίοδο στην Ομόνοια Αραδίππου της Κύπρου.

Τη σεζόν 2024-2025 πραγματοποίησε 34 συμμετοχές στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ την περσινή χρονιά κατέγραψε 26 συμμετοχές και τρεις ασίστ στο πρωτάθλημα Κύπρου με την Ομόνοια Αραδίππου.

Με εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Σουηδίας, της Αγγλίας, της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, έρχεται να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας μας, προσθέτοντας ποιότητα, παραστάσεις και σταθερότητα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Σεμπάστιαν στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα».