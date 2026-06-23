Επίσημο: Ο ΠΑΣ Πύργος στη Superleague 2!
Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη, ο ΠΑΣ Πύργος τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Superleague 2!
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απεφάνθη σχετικά με την ένσταση που είχε καταθέσει ο Άρης Πετρούπολης αποφασίζοντας να την απορρίψει, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα αφαιρεθεί τελικά βαθμός από την ομάδα του Πύργου.
Η Επιτροπή έκρινε πως η αθηναϊκή ομάδα δεν είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, επομένως αναμένουμε και την επισημοποίηση της συμμετοχής του συλλόγου στη Β' Εθνική τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ
Απορρίπτει, ως αβάσιμη, την έφεση του εκκαλούντος αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά της 520/4.6.2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
Απορρίπτει την 12139/08.06.2026 έφεση του αθλητικού σωματείου ΑΣ Άρης Πετρούπολης κατά της 520/2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ως απαράδεκτη.
Απορρίπτει την υπ ’αριθμ.πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 12018/5.6.2026 έφεση του αθλητικού σωματείου ΠΑΟ Κεφαλλονιάς κατά της υπ’αριθμ. 31/2.6.2026 αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κεφαλληνίας-Ιθάκης, ως απαράδεκτη
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