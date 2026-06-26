Ο ΠΑΣ Πύργος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προοπονητή της ανόδου, Επαμεινώνδα Κουτρομάνο.

Ο Επαμεινώνδας Κουτρομάνος είναι ο προπονητής που οδήγησε τον ΠΑΣ Πύργο από τη Γ' Εθνική στη Super League 2 και θα την ακολουθήσει στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Ηλείας οι δυο πλευρές συμφώνησαν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

O 42χρονος τεχνικός έχει εργαστεί ως assistant manager σε Κηφισιά και Πανιώνιο, ενώ έχει εργαστεί και ως υπηρεσιακός προπονητής στον Ιστορικό.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Πύργος

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον προπονητή Επαμεινώνδα Κουτρομάνο.

Ύστερα από μια ιστορική και απόλυτα επιτυχημένη χρονιά, που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες, ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα μας στην επιτυχία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της και στη Super League 2.

Με πίστη στο πλάνο, σκληρή δουλειά και κοινό όραμα, συνεχίζουμε μαζί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας.

Καλή επιτυχία, κόουτς».