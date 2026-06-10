Τα ηνία του Πανθρακικού ανέλαβε ο Κώστας Γεωργιάδης όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση του συλλόγου που επέστρεψε στη super league 2.

Τη λύση για την άκρη του πάγκου του βρήκε ο Πανθρακικός που έδωσε τα «κλειδιά» στον Κώστα Γεωργιάδη. Η είδηση έγινε γνωστή από την ομάδα της Θράκης που εξέδωσε ανακοίνωση.



Ο σύλλογος επέστρεψε στη Super League 2 μετά από 9 χρόνια και έχει βάλει υψηλές βλέψεις ενόψει της νέα σεζόν. Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας τεχνικός την περασμένη σεζόν ήταν στη Νίκη Βόλου, ένω έχει περάσει από τον πάγκο του Βόλου, του Ηρακλή αλλά και του Πανιωνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση του Πανθρακικού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας. Ο 46χρονος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA PRO και απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ, διαθέτει σημαντική εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες, έχοντας συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες πορείες και την επίτευξη υψηλών αγωνιστικών στόχων.

Ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από τον Αγροτικό Αστέρα, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε Απόλλωνα Πόντου, Π.Ο. Τρίγλιας, Βέροια και Ηρακλή. Τη σεζόν 2023-2024 οδήγησε τον Πανιώνιο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής και στην επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ έχει πανηγυρίσει ακόμη μία άνοδο με τον Π.Ο. Τρίγλιας. Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία με τον Καμπανιακό στη Super League 2, οδηγώντας την ομάδα στα Playoffs του Βορείου Ομίλου, επίδοση που του χάρισε τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή του πρωταθλήματος, σύμφωνα με την ψηφοφορία των συναδέλφων του. Στη συνέχεια ανέλαβε τον Βόλο στη Super League, οδηγώντας την ομάδα στην επίτευξη του στόχου της παραμονής, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Νίκη Βόλου, με την οποία πραγματοποίησε πορεία πρωταθλητισμού, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στη δεύτερη θέση του Α’ Ομίλου της Super League 2. Καλωσορίζουμε τον Κώστα Γεωργιάδη στην οικογένεια του Πανθρακικού και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο 42χρονος (18/10/1984) Πάρης Λεωνιδάκης, κάτοχος διπλώματος UEFA A, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού πάνω στην πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο, με τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης έχει συνυπάρξει επιτυχημένα σε Π.Ο. Τρίγλιας, Ηρακλή, Πανιώνιο, Καμπανιακό, Βόλο ΝΠΣ και Νίκη Βόλου.

Υπεύθυνος φυσικής κατάστασης του Πανθρακικού θα είναι ο Γιώργος Σβύνος. Ο 27χρονος προπονητής φυσικής κατάστασης, γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1999 και με καταγωγή από τη Νίσυρο, είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο την προπόνηση και την πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο, ενώ διαθέτει δίπλωμα προπονητή UEFA B».