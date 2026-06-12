Τον ρόλο του Γενικού Αρχηγού του Πανθρακικού αναλαμβάνει ο Χουσεΐν Μουμίν, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση.

Ο Πανθρακικός ανέβηκε στη Super League 2 μετά από εννέα χρόνια και έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέα σεζόν, με τον Γεωργιάδη να αναλαμβάνει τα ηνία του πάγκου της ομάδας της Θράκης. Μια ακόμη είδηση που έγινε γνωστή από τον σύλλογο με ανακοίνωση του, είναι ότι Γενικός Αρχηγός της ομάδας θα είναι ο άλλοτε παίκτης της, Χουσεΐν Μουμίν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Διοίκηση του Πανθρακικού ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χουσεΐν Μουμίν, ο οποίος αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα Γενικού Αρχηγού της ομάδας.

Μετά από μια σπουδαία και πολυετή πορεία στους αγωνιστικούς χώρους, ο Χουσεΐν Μουμίν αποφάσισε να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχοντας συνδυάσει το τελευταίο της κεφάλαιο με την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2.

Στην πλούσια διαδρομή του κατέγραψε 50 συμμετοχές στη Super League, περισσότερες από 300 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς και 35 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας, αποτελώντας διαχρονικά υπόδειγμα επαγγελματισμού, συνέπειας και αγωνιστικού ήθους.

Από το νέο του πόστο θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ποδοσφαιριστών, προπονητικού επιτελείου και διοίκησης. Η πολύτιμη εμπειρία, οι γνώσεις και η προσωπικότητά του αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα εποχή του συλλόγου.

Χουσεΐν, σε συγχαίρουμε και σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες ως ποδοσφαιριστής και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα.

Καλή αρχή!»

