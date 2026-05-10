Ο Πανθρακικός εξασφάλισε μαθηματικά την επάνοδο του στη Super League 2 έπειτα από 9 χρόνια, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς αναμένεται να τον ακολουθήσει από τη Γ' Εθνική.

Ο Πανθρακικός μετά από 9 χρόνια επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Οι Ακρίτες συνέτριψαν τον ΠΟ Ελασσόνας με 5-1, έκαναν το 4Χ4 στα Play Off και εξασφάλισαν μαθηματικά την επάνοδο τους στη Super League 2.

Την ομάδα της Θράκης αναμένεται να ακολουθήσει ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος επικράτησε με 3-2 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, έφτασε τους 9 βαθμούς και είναι στο +6 από την ομάδα της Ελασσόνας. Συνεπώς οι Θεσσαλονικείς επί της ουσίας χρειάζονται ένα βαθμό την επόμενη αγωνιστική για να τελειώσουν τη δουλειά.

Στο 2ο Όμιλο ο Άρης Πετρούπολης νίκησε τον Εθνικό με 1-0 και έφτασε τους 7 βαθμούς, ενώ το ΠΑΣ Πύργγος - Ζάκυνθος διακόπηκε στο 1-1 έπειτα από τραυματισμό του Μπαστακού για ρίψη αντικειμένου.

Play Off ανόδου από τη Γ' Εθνική - 1ος όμιλος

Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής

Πανθρακικός - ΠΟ Ελασσόνας 5-1

Απόλλων Καλαμαριάς - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-2

Βαθμολογία

1. Πανθρακικός 12 (11-1)

2. Απόλλων Καλαμαριάς 9 (8-7)

----------------------------

3. ΠΟ Ελασσόνας 3 (4-10)

4. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0 (5-10)

Επόμενη αγωνιστική (5η)

Τετάρτη 13/5, 16:00