Γ' Εθνική: Επέστρεψε στη Super League 2 ο Πανθρακικός, «αγκαλιά» με την άνοδο ο Απόλλων Καλαμαριάς
Ο Πανθρακικός μετά από 9 χρόνια επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Οι Ακρίτες συνέτριψαν τον ΠΟ Ελασσόνας με 5-1, έκαναν το 4Χ4 στα Play Off και εξασφάλισαν μαθηματικά την επάνοδο τους στη Super League 2.
Την ομάδα της Θράκης αναμένεται να ακολουθήσει ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος επικράτησε με 3-2 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, έφτασε τους 9 βαθμούς και είναι στο +6 από την ομάδα της Ελασσόνας. Συνεπώς οι Θεσσαλονικείς επί της ουσίας χρειάζονται ένα βαθμό την επόμενη αγωνιστική για να τελειώσουν τη δουλειά.
Στο 2ο Όμιλο ο Άρης Πετρούπολης νίκησε τον Εθνικό με 1-0 και έφτασε τους 7 βαθμούς, ενώ το ΠΑΣ Πύργγος - Ζάκυνθος διακόπηκε στο 1-1 έπειτα από τραυματισμό του Μπαστακού για ρίψη αντικειμένου.
Play Off ανόδου από τη Γ' Εθνική - 1ος όμιλος
Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής
- Πανθρακικός - ΠΟ Ελασσόνας 5-1
- Απόλλων Καλαμαριάς - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-2
Βαθμολογία
1. Πανθρακικός 12 (11-1)
2. Απόλλων Καλαμαριάς 9 (8-7)
----------------------------
3. ΠΟ Ελασσόνας 3 (4-10)
4. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0 (5-10)
Επόμενη αγωνιστική (5η)
Τετάρτη 13/5, 16:00
- ΠΟ Ελασσόνας - Απόλλων Καλαμαριάς
- Εθνικός Νέου Κεραμιδίου - Πανθρακικός
