Γ' Εθνική: Οι οκτώ ομάδες των μπαράζ ανόδου στη Super League 2
Ολοκληρώθηκαν τα Play Off και τα Play Out της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Πλέον γνωρίζουμε και τις οκτώ ομάδες που θα μπουν στη διαδικασία των μπαράζ για την άνοδο στη Super League 2.
Πρόκειται για τιις έξι πρωταθλήτριες των ομίλων και για την καλύτερη δεύτερη ομάδα των τριώνομίλων από Νότο και Βορρά. Οι οκτώ ομάδες θα σχηματίσουν δυο ομίλους των τεσσάρων από μηδενική βάση.
Οι αγώνες θα είναι διπλοίκαι θα προβιβαστούν οι δυο καλύτερες ομάδες κάθε group. Το μίνι πρωτάθλημα ξεκινά στις 26 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 17 Μαϊου.
Θυμίζουμε πως ήδη έχουν υποβιβαβστεί στη Γ' Εθνική τρεις ομάδες από κάθε Όμιλο. Ο λόγος για Ηλιούπολη, Χανιά, Παναργειακό (Νότος) και Καμπανιακό, ΠΑΣ Γιάννινα, Μακεδονικό (Βορράς).
Όμιλοι Βορρά
- Πρωταθλητής Α' Ομίλου: Πανθρακικός
- Πρωταθλητής Β' Ομίλου: Απόλλων Καλαμαριάς
- Πρωταθλητής Γ' Ομίλου: Ελασσόνα
- Καλύτερος δεύτερος τριών ομίλων Βορρά: Eθνικός Νέου Κεραμιδίου
Όμιλοι Νότου
- Πρωταθλητής Δ' Ομίλου: ΠΑΣ Πύργος
- Πρωταθλητής Ε' Ομίλου: Άρης Πετρούπολης
- Πρωταθλητής ΣΤ' Ομίλου: Εθνικής
- Καλύτερος δεύτερος τριών ομίλων Νότου: Ζάκυνθος
Τα group ανόδου
Α’ Όμιλος:
- Πανθρακικός
- Απόλλων Καλαμαριάς
- Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
- ΠΟ Ελασσόνας
Β’ Όμιλος:
- ΠΑΣ Πύργος
- ΑΠΣ Ζάκυνθος
- Άρης Πετρούπολης
- Εθνικός
Oι 18 ομάδες που υποβιβάστηκαν στα τοπικά
Α΄ Όμιλος:
- Θερμαϊκός Θέρμης
- ΠΑΟΚ Δυτικού
- Ορέστης Ορεστιάδας
Β΄ Όμιλος:
- Κοζάνη
- Αστέρας Καρδίτσας
- ΑΕ Ευόσμου
Γ΄ Όμιλος:
- ΑΕΝ Σελεύκειας
- Πρόοδος Ρωγών
- Θεσπρωτός
Δ΄ Όμιλος:
- Θύελλα Πατρών
- Ερμής Μελιγούς
- Πανγυθεατικός
Ε΄ Όμιλος:
- Κένταυρος Βριλησσίων
- Αμαρυνθιακός
- Ρόδος
ΣΤ΄ Όμιλος:
- Χαϊδάρι
- Αίας Σαλαμίνας
- Γρανίτης Αγίας Μαρίνας
