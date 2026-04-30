Super League 2: Στις 6 Σεπτεμβρίου η έναρξη της σεζόν 2026-2027
Σέντρα στις 6 Σεπτεμβρίου θα κάνει το πρωτάθλημα της Super League 2 για τη σεζόν 2026-2027, όπως αποφασίστηκε στο ΔΣ της Λίγκας.
Σε αυτό επικυρώθηκαν επίσης η άνοδος των Ηρακλή και Καλαμάτας και ο υποβιβασμός Καβάλας, Καμπανιακού, ΠΑΣ Γιάννινα, Μακεδονικού, Αιγάλεω, Χανίων, Ηλιούπολης και Παναργειακού.
Το Δ.Σ της SUPER LEAGUE 2 κατά την συνεδρίαση του στις 30/04/26 αποφάσισε:
«Τελική Επικύρωση Βαθμολογικού Πίνακα Α΄ και Β΄ Ομίλου του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Τελική Επικύρωση Βαθμολογικού Πίνακα του Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ Κ-17 SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Διεξαγωγή του τελικού αγώνα του Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ Κ-17 2025-26 στις 10 Μαίου 2026. Έναρξη Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2026 -2027 στις 6-9-2026».
