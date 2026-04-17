Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet για την άνοδο της Καλαμάτας έρχεται το Σάββατο (18/4) στις 11:00!

Η Καλαμάτα επέστρεψε στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από 26 χρόνια και το Gazzetta κατέγραψε λεπτό προς λεπτό το φαντασμαγορικό πάρτι που στήθηκε στο γήπεδο και στους δρόμους της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Το νέο ντοκιμαντέρ για τη Μαύρη Θύελλα powered by Novibet έρχεται αύριο, Σάββατο 18/4 στις 11:00, στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ιστορικής ανόδου να διηγούνται όλα όσα έζησαν στο ταξίδι τους από τα γήπεδα της Γ' Εθνικής έως την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Superleague 2.

O μεγαλομέτοχος του συλλόγου, Γιώργος Πρασσάς, μαζί με τον Αλέκο Βοσνιάδη και τους παίκτες εκμυστηρεύονται όσα βίωσαν τον τελευταίο χρόνο, με τις απογοητεύσεις και τις επιτυχίες, μέχρι να προκαλέσουν ξανά ρίγη συγκίνησης σε μια ολόκληρη πόλη, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομάδα της.