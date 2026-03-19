Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Θωμά Γράφα και συνεχίζει στα play out της Superleague 2 με τον Ηλία Σορώκο.

Ο Θωμάς Γράφας αποτελεί παρελθόν από την Ηλιούπολη, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προέκυψε μετά την ήττα από το Αιγάλεω με 2-0, με τον Ηλία Σορώκο να αναλαμβάνει τα ηνία για τη συνέχεια των play out της Superleague 2. Αυτή θα είναι η έκτη αλλαγή προπονητή που γίνεται στον σύλλογο τη φέτινή σεζόν.

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Θωμά Γράφα. Για το υπόλοιπο της διαδικασίας των play outs, την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναλαμβάνει το υπάρχον προπονητικό επιτελείο, με επικεφαλής τον Ηλία Σορώκο.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν να δίνει το μέγιστο σε κάθε παιχνίδι, με συνέπεια, σεβασμό και αξιοπρέπεια».