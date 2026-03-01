Καλαμάτα – Μαρκό: Με φορείο έφυγε από το γήπεδο ο Σεμπά (vid)
Ο αγώνας της Καλαμάτας με το Μαρκό ήταν στο 20' όταν όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο «πάγωσαν» βλέποντας τον Σεμπά να πέφτει στο χορτάρι. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα πάνω στον αρχηγό των φιλοξενουμένων, ενώ άμεσα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο και στην συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο.
Ο Γιόχανσον αντικατέστησε τον Σεμπά, με την αλλαγή να γίνεται τρία λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 23'. Η αλήθεια είναι πως εκείνη την στιγμή φαινόταν να υπάρχει ανησυχία αλλά φυσικά όλα θα φανούν μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που θα γίνουν.
