Το Διαιτητικό Δικαστήριο επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΠΑΣ Γιάννινα για απλήρωτες οφειλές προς τον Γκεόργκι Σεϊτάνοφ.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος θα αγωνιστεί στα play-out της Superleague 2 για την παραμονή του στις επαγγελματικές κατηγορίες, τιμωρήθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο με ποινή αφαίρεσης τριων βαθμών, εξαιτίας κάποιων απλήρωτων οφειλών προς τον άλλοτε ποδοσφαιριστή, Γκεόργκι Σεϊτάνοφ, που αγωνίστηκε στην ομάδα τη σεζόν 2002-2003.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για χρέος ύψους 18.500 ευρώ προς τον παλαίμαχο Βούλγαρο τερματοφύλακα, ο οποίος κατέγραψε 13 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε τέσσερις περιπτώσεις, με το Δικαστήριο να δίνει προθεσμία εξόφλησης εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Γιάννη Γκούμα βρίσκεται στη πέμπτη θέση της βαθμολογίας των play-out, με πέντε βαθμούς, ενώ σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το ποσό της οφειλής οι βαθμοί θα μειωθούν στους 2 και ο ΠΑΣ θα βρεθεί στην τελευταία θέση της κατάταξης, κάτω και από τον Μακεδονικό που έχει 3.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

«Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων την από 29.12.2023 αίτηση του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Georgi Sheytanov κατά της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966. Δέχεται εν μέρει την ως άνω αίτηση. Αναγνωρίζει την ύπαρξη αθλητικής διαδοχής μεταξύ του ΤΑΠ ΠΑΣ Γιάννινα, το οποίο υποκατέστησε, ως καθολικός διάδοχος την αρχική οφειλέτρια ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής της νέας Π.Α.Ε. και συνακόλουθα την υπεισέλευση αυτής στις υποχρεώσεις της αρχικής οφειλέτριας κατά ποσοστό 50%. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% του ποσού των Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εννέα και 0,30 (18.509,30 Ευρώ), (ήτοι μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού των 9.254,65 ευρώ), για επιδικασθέν κεφάλαιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθ. 1424/2003 τελεσίδικης απόφασης της Δ.Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την από 17-06-2024 και υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 12424/17-06-2024 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ελευθερίου Ιντζόγλου, κατοίκου Αθηνών, για την επιβολή και την ενεργοποίηση ποινών, κατ’ άρθρο 25 του Κ.Ι.Μ.Π.

Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την υπ αρ. πρωτ. ΕΠΟ 653/9-1-2026 αίτηση του Εμμανουήλ Αλιατίδη του Δημητρίου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατά της ΠΑΕ Παναργειακός.

Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την από 17/6/2024 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 12426/2024 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Λεωνίδα Αργυρόπουλου για την επιβολή και ενεργοποίησης ποινών σε βάρος της ΠΑΕ ΠΟ Τριγλίας ο Ηρακλής.

Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. ΕΠΟ 4238/10-2-2026 αίτηση του Ευστάθιου Βασιλούδη του Χρήστου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατά της καθής ΠΑΕ, διά της οποίας παραιτείται από την από 20.12.2025 αίτησή του περί επιβολής και ενεργοποίησης ποινών, λόγω εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού από την τελευταία».