Ο Νίκος Σιόντης στράφηκε προς τον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΣ Γιάννινα ώστε να βοηθήσει στην προσπάθεια της οικονομικής σωτηρίας του συλλόγου.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Νίκος Σιόντης ανακοίνωσαν την ίδρυση της PAS ΑΜΚΕ, ενός μη κερδοσκοπικού φορέα με στόχο τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων για τη στήριξη και βιωσιμότητα της ομάδας.

Μέσω δωρεών, ακόμη και από 1 ευρώ, οι φίλαθλοι μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια σωτηρίας του συλλόγου των Ιωαννίνων. Ο επιχειρηματίας στη σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για έναν πολύμηνο προσωπικό αγώνα και τονίζει ότι απαιτείται μαζική συστράτευση, καθώς η ανταπόκριση μέχρι σήμερα δεν ήταν επαρκής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη στήριξη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ομάδας, προχωρά στην ίδρυση και λειτουργία της PAS ΑΜΚΕ.

Η PAS ΑΜΚΕ αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα, με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων για την ενίσχυση της ομάδας και την υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέσω της PAS ΑΜΚΕ, κάθε φίλαθλος, υποστηρικτής ή ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να συμβάλει με διαφανή και νόμιμο τρόπο, ακόμη και με το ελάχιστο ποσό, στη συλλογική αυτή προσπάθεια.

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα καλεί τον κόσμο της ομάδας να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διατήρηση και ενίσχυση της αγαπημένης μας ομάδας.

Οι δωρεές προς την PAS ΑΜΚΕ μπορούν να πραγματοποιούνται στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR56 0171 3010 0063 0117 1005 479

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

IBAN: GR48 0750 0100 0301 0112 9530 000

Αιτιολογία κατάθεσης:

Δωρεά - PAS A.M.K.E.

Η συμμετοχή όλων είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια της προσπάθειας.

Με τη σειρά του και ο Σιόντης κάνει έκκληση στους φίλους της ομάδας να σταθούν δίπλα του:

«PAS ΑΜΚΕ - Από 1€ μέχρι την ψυχή μας».

Εδώ και σχεδόν 8 μήνες δίνω έναν αγώνα που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο όριο.

Με πράξεις, όχι με λόγια.

Με προσωπικό χρόνο, με σωματικό και ψυχικό κόστος, με τεράστια προσωπικά χρήματα.

Όχι γιατί μου περίσσευαν,

αλλά γιατί δεν άντεχα να δω αυτή την Ιδέα να σβήνει.

Έμεινα όρθιος όταν οι περισσότεροι έφευγαν.

Μαζί με 2.000 έως 2.500 ανθρώπους που πίστεψαν, στάθηκαν και κράτησαν την ομάδα ζωντανή μέχρι σήμερα.

Δεν το λέω για να αποδώσω παράσημο.

Το λέω για να περιγράψω την αλήθεια.

Δεν αρκεί όμως να είμαστε 2.000-2.500 ενεργοί.

Πρέπει να γίνουμε δεκάδες χιλιάδες.

Η τοξικότητα, η χολή, το δηλητήριο και η μόνιμη αναζήτηση «αίματος στην αρένα», σκοτώνει καθημερινά τον ΠΑΣ.

Και όσο αυτή η κουλτούρα κυριαρχεί, καμία προσπάθεια δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει.

Παλεύω καθημερινά για κάτι διαφορετικό.

Για μια νέα κουλτούρα ευθύνης, ενότητας και πράξεων.

Για έναν ΠΑΣ που δεν στηρίζεται σε υποσχέσεις και σε λόγια, αλλά σε πράξεις και ανθρώπους.

Για έναν ΠΑΣ που επιβιώνει επειδή ο κόσμος του αποφασίζει να σταθεί δίπλα του.

Οφείλω να είμαι απολύτως ειλικρινής:

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις, τη διαφάνεια, τα στοιχεία και τα συνεχή καλέσματα, δεν υπήρξε η ανταπόκριση που απαιτούσε η κρισιμότητα της κατάστασης από ανθρώπους και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια – στην πόλη, στην Ήπειρο και ευρύτερα.

Σήμερα λοιπον, ανακοινώνω και επίσημα την ίδρυση και λειτουργία της PAS ΑΜΚΕ.

Δεν δημιουργήθηκε από επιλογή.

Δημιουργήθηκε από ανάγκη.

Είναι, ίσως, η τελευταία οργανωμένη και απολύτως διαφανής δυνατότητα να δοθεί χρόνος, ανάσα και προοπτική στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η τελευταία ευκαιρία να γίνει αυτό που δεν έγινε μέχρι σήμερα: ένας πραγματικός, πασολέδικος ξεσηκωμός, από τον κόσμο, για τον κόσμο και για την Ιδέα.

Από εδώ και πέρα, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Ή προχωράμε όλοι μαζί, μέσα από την PAS ΑΜΚΕ, σε μια συλλογική ανασύνταξη που μπορεί να κρατήσει την ομάδα ζωντανή και να της δώσει μέλλον. Ή αποδεχόμαστε, σιωπηρά, το τέλος μιας ιστορίας που δεν άξιζε να τελειώσει έτσι.

Δεν το θέτω ως δίλημμα πίεσης. Το θέτω ως αλήθεια ευθύνης.

Δεν ζητάω σωτήρες. Ζητάω συμμετοχή.

Καλώ όλους όσοι επιθυμούν να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια σωτηρίας του ΠΑΣ να το κάνουν άμεσα μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους παρακάτω λογαριασμούς της PAS ΑΜΚΕ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR56 0171 3010 0063 0117 1005 479

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

IBAN: GR48 0750 0100 0301 0112 9530 000

Αιτιολογία κατάθεσης:

Δωρεά - PAS A.M.K.E.

ΜΟΝΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ



