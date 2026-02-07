Με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, ο Φιόγκμπε από την Αταλάντα θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, ενισχύοντας τη γραμμή κρούσης.

Σημαντική προσθήκη στην επίθεση πραγματοποίησε ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος απέκτησε με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν τον 21χρονο επιθετικό Κάντας Φιόγκμπε από την Αταλάντα.

Ο νεαρός επιθετικός αναμένεται να αυξήσει τις επιλογές για την ομάδα του Γιάννη Γκούμα, πλαισιώνοντας τον Μπουλάρι. Ο Κάντας Φιόγκμπε προέρχεται από το Μπενίν και έχει ήδη τρεις συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Από το 2020 βρίσκεται στις ακαδημίες της Αταλάντα, από την Κ17 μέχρι την Κ23. Στις μικρότερες ομάδες της ιταλικής ομάδας έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 42 γκολ και 11 ασίστ σε πέντεμιση χρόνια παρουσίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Candas Fiogbe. O 21χρονος επιθετικός, από την Μπενίν, διεθνής με την Εθνική Ομάδα της χώρας του, ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Αταλάντα και αγωνιζόταν φέτος με την Κ23 τους. Στην ομάδα μας έρχεται δανεικός από την Αταλάντα μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Candas καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».