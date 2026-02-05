Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην απόκτηση του 17χρονου Βασίλη Μυγδαλιά από τον Καμπανιακό, σε μία κίνηση που κοιτά το μέλλον.

Σημαντική κίνηση από τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον του καθώς προχώρησε στην απόκτηση του Βασίλη Μυγδαλιά από τον Καμπανιακό με φόντο την ενίσχυση της Κ19 για αρχή.

Ο 17χρονος χαφ αποτελεί ένα από τα κορυφαία πρότζεκτ της Superleague 2 καθώς υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Καμπανιακό και παρά το νεαρό της ηλικίας του μετρά ήδη επτά συμμετοχές στη φετινή σεζόν.

Ο Δικέφαλος κινήθηκε άμεσα, τον έκλεισε και δεν αποκλείεται να τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και με τη Β' ομάδα στη Superleague 2 ωστόσο αρχικά θα ενσωματωθεί στην Κ19 όπως αναφέραμε.