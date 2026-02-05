ΠΑΟΚ: Επένδυση με 17χρονο χαφ από τον Καμπανιακό
Σημαντική κίνηση από τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον του καθώς προχώρησε στην απόκτηση του Βασίλη Μυγδαλιά από τον Καμπανιακό με φόντο την ενίσχυση της Κ19 για αρχή.
Ο 17χρονος χαφ αποτελεί ένα από τα κορυφαία πρότζεκτ της Superleague 2 καθώς υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Καμπανιακό και παρά το νεαρό της ηλικίας του μετρά ήδη επτά συμμετοχές στη φετινή σεζόν.
Ο Δικέφαλος κινήθηκε άμεσα, τον έκλεισε και δεν αποκλείεται να τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και με τη Β' ομάδα στη Superleague 2 ωστόσο αρχικά θα ενσωματωθεί στην Κ19 όπως αναφέραμε.
