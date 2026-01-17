Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Τάσου Αυλωνίτη
Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet παραμένουν ανοιχτές. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς είναι σε εξέλιξη.
Τον Πανιώνιο εκπροσώπησε στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων ο αρχηγός του συλλόγου και πολύπειρος στόπερ του, Τάσος Αυλωνίτης. Παίκτης του Ιστορικού, που έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και στο εξωτερικό.
Οι επιλογές του Τάσου Αυλωνίτη
Αθλητής της Χρονιάς: Εμμανουήλ Κάραλης
Αθλήτρια της Χρονιάς: Μαρία Πρεβολαράκη
Ομάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική ομάδα (πόλο)
Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης (πόλο)
Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Έλενα Παπασταματοπούλου
Rising Star - Άνδρας: Κωνσταντίνος Καρέτσας
Rising Star - Γυναίκα: Ερμιόνη Γκίκα
