Παρελθόν ο Μπεχαράνο από τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας τους με τον Ντάνι Μπεχαράνο.

Μπορεί ο Ντάνι Μπεχαράνο να ήρθε στην ομάδα του Πανιωνίου μόλις το καλοκαίρι που μας πέρασε ως ελεύθερος από τη Νέα Σαλαμίνα, ωστόσο σήμερα οι «κυανέρυθροι» ανακοίνωσαν την λήξη της συνεργασίας τους.

Ο 32χρονος Βολιβιανός αμυντικός μέσος πρόλαβε να πραγματοποιήσει 14 συμμετοχές ξεπερνώντας τα 600 λεπτά. Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει 33 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε άλλες ελληνικές ομάδες όπως ο Παναιτωλικός και η Λαμία.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ντάνι Μπεχαράνο.

Η οικογένεια του Πανιωνίου τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία.